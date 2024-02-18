العين يتخطى الوحدة ويبلغ ربع نهائي كأس رئيس الإمارات

بلغ العين ربع نهائي كأس رئيس الإمارات بعد فوزه 1/0 على الوحدة، اليوم الأحد، في نصف النهائي.

وجاء الهدف الوحيد في المباراة في الدقيقة 86 بتسديدة قوية من ماتياس بالاسيوس.

وتأهل لربع النهائي شباب الأهلي بالفوز 2/1 على بني ياس، وفاز اتحاد كلباء 3/0 على دبا الفجيرة.

والشارقة هو البطل التاريخي للمسابقة برصيد 10 ألقاب مع شباب الأهلي دبي، مقابل 7 ألقاب للعين آخرها موسم 2017/2018.

وسيلتقي العين والوحدة مجددا في مايو المقبل في دوري أدنوك للمحترفين.