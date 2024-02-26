قبول استئناف إيفرتون بتخفيض الخصم من نقاطه بالدوري الإنجليزي
أعلن إيفرتون ورابطة الدوري الإنجليزي الممتاز اليوم الإثنين، أنه تم تخفيض خصم النقاط من رصيد النادي بسبب انتهاك قواعد الدوري الممتاز للربحية والاستدامة إلى ست بدلا من 10 نقاط.
وتم خصم النقاط من رصيد إيفرتون بأثر فوري في نوفمبر الماضي، بعد أن تبين أنه انتهك قواعد الربحية والاستدامة المتعلقة بالخسائر.
وتسبب خصم النقاط في تراجع إيفرتون من المركز الـ14 في ترتيب الدوري إلى منطقة الهبوط بأربع نقاط.
وقدم النادي استئنافا ضد الخصم المبدئي الذي وصفه بأنه "غير متناسب وغير عادل على الإطلاق".
وقال النادي في بيان: "يمكن لإيفرتون أن يؤكد أن مجلس الاستئناف خفض خصم النقاط الذي فرضته لجنة الدوري الممتاز المستقلة في نوفمبر من 10 إلى ست نقاط بأثر فوري".
ويعني قبول الاستئناف أن إيفرتون تقدم للمركز 15 برصيد 25 نقطة.
وقالت رابطة الدوري الممتاز في بيان: "قرر مجلس استئناف مستقل أن العقوبة المفروضة بسبب انتهاك نادي إيفرتون لقواعد الربحية والاستدامة في الدوري الإنجليزي الممتاز للفترة المنتهية في موسم 2021/2022 ستكون خصما فوريا بست نقاط".