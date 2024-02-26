قبول استئناف إيفرتون بتخفيض الخصم من نقاطه بالدوري الإنجليزي

أعلن إيفرتون ورابطة الدوري الإنجليزي الممتاز اليوم الإثنين، أنه تم تخفيض خصم النقاط من رصيد النادي بسبب انتهاك قواعد الدوري الممتاز للربحية والاستدامة إلى ست بدلا من 10 نقاط.

وتم خصم النقاط من رصيد إيفرتون بأثر فوري في نوفمبر الماضي، بعد أن تبين أنه انتهك قواعد الربحية والاستدامة المتعلقة بالخسائر.

وتسبب خصم النقاط في تراجع إيفرتون من المركز الـ14 في ترتيب الدوري إلى منطقة الهبوط بأربع نقاط.