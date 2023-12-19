إنريكي: باريس سان جيرمان لا يزال في عملية تحسين وتطوير
أبدى لويس إنريكي مدرب باريس سان جيرمان سعادته بمواجهة ريال سوسيداد في دور الـ16 لدوري أبطال أوروبا، لكنه يتوقع مواجهة صعبة مع دخول الموسم للنصف الثاني الأصعب.
وتأهل باريس سان جيرمان إلى الأدوار الاقصائية في البطولة القارية بعد احتلال المركز الثاني في المجموعة السادسة، بينما تصدر ريال سوسيداد المجموعة الرابعة دون خسارة.
وقال إنريكي مدرب برشلونة وإسبانيا السابق للصحفيين، اليوم الثلاثاء: "أنا سعيد بالقرعة لأنني أردت حقا العودة إلى إسبانيا، نعرف ريال سوسيداد جيدا، لديه العديد من اللاعبين الذين كانوا معي في تشكيلة المنتخب الوطني الإسباني".
وأضاف: "نعرف أنها ستكون مباراة صعبة، لقد تصدروا مجموعة ضمت إنتر ميلان الذي خاض نهائي الموسم الماضي ورغم ذلك نجحوا في احتلال القمة".
وقال إنريكي، الذي تولى تدريب باريس سان جيرمان في يوليو/ تموز الماضي، إنه لا يزال في عملية تحسين وتطوير تشكيلة الفريق لاستخلاص أفضل ما فيها.
وأضاف: "سعيد للغاية بالنصف الأول من الموسم على صعيد النتائج، كنا في مجموعة صعبة للغاية في دوري الأبطال، وفي النهاية حققنا نتائج جيدة أيضا في الدوري، الجزء الأكثر صعوبة سيكون في النصف الثاني من الموسم".
ولم يسبق أن تواجه باريس سان جيرمان وريال سوسيداد في أي مباراة رسمية من قبل.
ويملك باريس سان جيرمان فارق خمس نقاط في صدارة ترتيب الدوري الفرنسي ويواجه ميتز صاحب المركز الـ14، غدا الأربعاء، لكن لويس إنريكي حذر فريقه من التساهل ضد منافسه الذي خسر آخر ثلاث مباريات.
وقال المدرب الإسباني: "ستكون مباراة صعبة للغاية، سيتركون مساحات قليلة للغاية لنا في الهجوم".
وأضاف: "نحتاج إلى أن نكون في غاية الدقة من أجل استغلال تلك المساحات".
وتتزامن المباراة مع عيد ميلاد كيليان مبابي الذي سجل 164 هدفا في الدوري مع باريس سان جيرمان، من بينها 16 هدفا هذا الموسم في 15 مباراة.
وقال إنريكي: "مبابي لا يزال صغيرا جدا بعمر 25 عاما، إنه في عمر ابني وهو شيء مميز، أتمنى أن يحقق مبابي المزيد من النجاح فرديا وجماعيا، نأمل أن يظل هنا في باريس سان جيرمان ونأمل أن نساعده على التطور".