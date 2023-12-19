إنريكي: باريس سان جيرمان لا يزال في عملية تحسين وتطوير

وأضاف: "نعرف أنها ستكون مباراة صعبة، لقد تصدروا مجموعة ضمت إنتر ميلان الذي خاض نهائي الموسم الماضي ورغم ذلك نجحوا في احتلال القمة".

وقال إنريكي، الذي تولى تدريب باريس سان جيرمان في يوليو/ تموز الماضي، إنه لا يزال في عملية تحسين وتطوير تشكيلة الفريق لاستخلاص أفضل ما فيها.

وأضاف: "سعيد للغاية بالنصف الأول من الموسم على صعيد النتائج، كنا في مجموعة صعبة للغاية في دوري الأبطال، وفي النهاية حققنا نتائج جيدة أيضا في الدوري، الجزء الأكثر صعوبة سيكون في النصف الثاني من الموسم".

ولم يسبق أن تواجه باريس سان جيرمان وريال سوسيداد في أي مباراة رسمية من قبل.