تقرير: إقامة مباراة كأس السوبر الأفريقي في الطائف

واستضافت الطائف هذا الشهر مباريات في البطولة العربية للأندية بينها المباراة النهائية بين الهلال والنصر.

وأقيمت النسخة الأخيرة من كأس السوبر الأفريقي في الرباط بالمغرب، وجمعت الوداد ونهضة بركان، وفاز الأخير 2/0.

وسبق أن استضافت قطر كأس السوبر الأفريقي لمدة 4 أعوام على التوالي، منذ 2018 وحتى 2021.

والأهلي أكثر نادٍ فوزًا بكأس السوبر الأفريقي برصيد 8 ألقاب مقابل 4 للزمالك و3 لمازيمبي ولقبين لكل من الرجاء والنجم الساحلي وإنييمبا.