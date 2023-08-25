تقرير: إقامة مباراة كأس السوبر الأفريقي في الطائف
الاتحاد الأفريقي لم يحدد الموعد النهائي لمباراة كأس السوبر الأفريقي.
قالت شبكة "بي إن سبورت" إن الاتحاد الأفريقي لكرة القدم ينوي إقامة مباراة كأس السوبر الأفريقي هذا الموسم في مدينة الطائف بالسعودية.
ومن المقرر أن تجمع المباراة الأهلي المصري بطل دوري أبطال أفريقيا مع اتحاد العاصمة الجزائري بطل كأس الكونفدرالية الأفريقية.
ولم يحدد الاتحاد الأفريقي الموعد النهائي لمباراة كأس السوبر الأفريقي.
واستضافت الطائف هذا الشهر مباريات في البطولة العربية للأندية بينها المباراة النهائية بين الهلال والنصر.
وأقيمت النسخة الأخيرة من كأس السوبر الأفريقي في الرباط بالمغرب، وجمعت الوداد ونهضة بركان، وفاز الأخير 2/0.
وسبق أن استضافت قطر كأس السوبر الأفريقي لمدة 4 أعوام على التوالي، منذ 2018 وحتى 2021.
والأهلي أكثر نادٍ فوزًا بكأس السوبر الأفريقي برصيد 8 ألقاب مقابل 4 للزمالك و3 لمازيمبي ولقبين لكل من الرجاء والنجم الساحلي وإنييمبا.