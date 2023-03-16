كلنا بشر ونخطئ.. إنفانتينو يعلق على قضية برشلونة ونيغريرا
علق السويسري جياني إنفانتينو رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" على الاتهامات الموجهة لبرشلونة فيما بات يعرف بقضية نيغريرا.
وقال إنفانتينو في تصريحات نقلتها صحيفة "ماركا": "قضية نيغريرا غير جيدة لكرة القدم، يجب تحليل ما حدث لمعرفة كيفية حل هذا الأمر".
وأضاف رئيس الفيفا: "أراقب كل ما يحدث في المنتخبات والأندية، وحين تكون هناك أوضاع سلبية يقلقنا الأمر".
وأتم: "الأندية تفعل الكثير من أجل كرة القدم، ليس فقط من أجل المدينة أو الدولة ولكن في العالم كله".
وتابع إنفانتينو: "كلنا بشر ونخطئ، سيتم تحليل ما حدث في إسبانيا لمعرفة كيفية حل هذا الأمر".
وختم إنفانتينو: "لدينا أزمات في عدة دول مع أندية كبيرة متورطة، علينا أن نعمل جميعا لإعطاء دفعة إيجابية إذا أمكن ذلك، ومن الضروري أن نتفهم ونجد الحلول".
ويواجه برشلونة اتهامات وتحقيقات بمدفوعات لنائب الرئيس السابق للجنة الفنية للحكام، إنريكيز نيغريرا، مقابل تقارير التحكيم المزعومة، ما قد يعرض النادي الكتالوني لعقوبات محلية وقارية ودولية.
وحوّل المدعي العام الإسباني ألفارو غارسيا أورتيز القضية إلى مكتب المدعي العام لمكافحة الفساد لأنه يتعامل مع الجرائم المتعلقة بالفساد ذات الأهمية الخاصة.
واتهم المدعي العام النادي واثنين من رؤسائه السابقين، ساندرو روسيل وجوسيب ماريا بارتوميو، إضافة إلى مديرين آخرين لاستمرار جريمة الفساد في الأعمال التجارية لتصل إلى مرحلة الاحتيال الرياضي.
كما أن الرئيسين السابقين متهمان أيضًا بالإدارة غير العادلة، وفي حالة بارتوميو، اتهم طرف ثالث بتزوير مستند تجاري، بعد هذه الاتهامات، في ظل عدم قبول الشكوى للمعالجة ووجود إدانة لاحقة.