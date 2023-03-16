كلنا بشر ونخطئ.. إنفانتينو يعلق على قضية برشلونة ونيغريرا

وأتم: "الأندية تفعل الكثير من أجل كرة القدم، ليس فقط من أجل المدينة أو الدولة ولكن في العالم كله".

وتابع إنفانتينو: "كلنا بشر ونخطئ، سيتم تحليل ما حدث في إسبانيا لمعرفة كيفية حل هذا الأمر".

وختم إنفانتينو: "لدينا أزمات في عدة دول مع أندية كبيرة متورطة، علينا أن نعمل جميعا لإعطاء دفعة إيجابية إذا أمكن ذلك، ومن الضروري أن نتفهم ونجد الحلول".