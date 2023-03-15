غير مهنية ومليئة بالأخطاء الإملائية.. تسريب تقارير الحكم نيغريرا لصالح برشلونة
نشرت صحيفة "ليبرتاد ديجيتال" الإسبانية حصريا التقارير التي أعدها نائب الرئيس السابق للجنة الفنية للحكام خوسيه ماريا إنريكيز نيغريرا بشأن مباريات برشلونة التي تلقى مقابلها 7.3 مليون يورو لتقديم مشورة مزعومة للنادي الكتالوني بين عامي 2001 و2018.
ومع ذلك، فإن مكتب المدعي العام لا يصدق روايته، معتبرا أن التقارير المذكورة هدفها الحقيقي تنفيذ "إجراءات تميل لصالح برشلونة بشأن قرارات الحكام".
ووجه مكتب المدعي العام في برشلونة اتهامات للنادي الكتالوني ونيغريرا نفسه ورئيسي البلوغرانا السابقين جوسيب ماريا بارتوميو وساندرو روسيل والمديرين السابقين ألبرت سولير وأوسكار غراو، بسبب جرائم الفساد في الأعمال والإدارة غير العادلة وتزوير الوثائق.
وانتهى الأمر بتقديم شكوى ضد النادي إلى المحكمة رقم 1 في برشلونة، حيث قدم حكم الفيديو المساعد، كزافييه إسترادا فرنانديز شكواه في هذه القضية، بينما وافق المدعي العام الإسباني ألفارو غارسيا أورتيز على أن يتولى مكتب المدعي العام لمكافحة الفساد زمام التحقيق.
وفي المقابل، تفيد تقارير نيغريرا التي نشرتها "ليبرتاد ديجيتال" وتحتوي على نقش في العنوان، حيث يمكنك قراءة "تقرير التحكيم السري"، بأن هذه الوثائق تم العثور عليها خلال تفتيش منزل المدير السابق لنادي البلوغرانا جوسيب كونتريراس الذي توفي في ديسمبر الماضي.
وكان كونتريراس جزءًا من مجلس إدارة برشلونة في عدة مراحل رئاسية مع جوسيب لويز نونيز وجوان غاسبارت وجوسيب ماريا بارتوميو، وفي عام 2012 كان جزءًا من مجموعة إدارة الاتحاد الكتالوني لكرة القدم.
ووفقًا للمحققين، فرض كونتريراس عمولات تصل إلى 50% من المبلغ الذي دفعه نادي برشلونة مقابل خدمات لإحدى الشركات التي يديرها نيغريرا، والتي تم التحقيق فيها من قبل مكتب المدعي العام في برشلونة.
ويبلغ طول تقارير التحكيم الخاصة بنيغريرا بالكاد صفحتين أو ثلاث صفحات وهي تلك المستندات التي يتقاضى عنها أكثر من 430 ألف يورو سنويًا في المتوسط، لكنها بسيطة للغاية وغير مهنية وسيئة الكتابة ومليئة بالأخطاء الإملائية.
ومن التقارير التي كشفت عنها هذه الصحيفة أن بطل الرواية هو الحكم إغناسيو إغليسياس فيلانويفا، حكم الفيديو المساعد الحالي، وذلك خلال مباراة كان برشلونة سيخوضها ضد مايوركا في 11 نوفمبر 2012، وقد فاز برشلونة بها على استاد سون مويكس، ملعب مايوركا بنتيجة 4-2 بهدفين من تشافي هيرنانديز، المدير الفني الحالي، وهدفين من ليونيل ميسي وكريستيان تيلو.
وقد تم إعداد هذا التقرير أثناء رئاسة ساندرو روسيل، الذي جاء لدفع 2 مليون يورو إلى نيغريرا فقط بين يناير 2011 ويناير 2014، وفقًا لمكتب المدعي العام (666 ألف يورو سنويًا في المتوسط في تلك السنوات الثلاث). ولم يتم تعيين ابن نيغريرا خافيير إنريكيز من قبل برشلونة حتى عام 2016 وهو أمر ينفي وجود شبهة مجاملة من مجلس روسيل لصالح نيغريرا.
ماذا يحتوي التقرير؟
وتستعرض الوثيقة البيانات الاحترافية للحكم وسجله في المباريات ضد برشلونة، ثم بعد ذلك أيضًا ترسم ملفًا شخصيًا صغيرًا جاء فيه: "إنه مستعد بشكل جيد بدنيًا، وهو يتابع المباراة عن قرب ويصل من خلال متابعة كل المناطق بسهولة، مما يسمح له دائمًا باتخاذ القرار سريعا، كما يحدث للجميع، فهو حكم تقني ومنضبط للغاية، مما يؤدي به إلى التوبيخ دائمًا في القضايا التنظيمية، إنه أحد الحكام القلائل الذين غيروا رمية التماس هذا الموسم، لأنه فعل ذلك في وقت مبكر جدًا من الصفاء والشجاعة، سوف يوجه اللوم أو يطرد العديد من اللاعبين الذين يستحقون، إنه شجاع وعادة ما يتخذ القرارات باقتناع كبير، ولهذا السبب دائمًا يكون عادلا".
والتقرير الآخر يخص الحكم الأندلسي ديفيد بيريز بالاس ويتوافق مع مباراة برشلونة (ب) ضد كوردوبا، في الجولة الثامنة من الدوري الإسباني الدرجة الثانية.
الوثيقة توضح أيضًا نقاط القوة والضعف في تصرفات الحكم الأندلسي، مشيرًا إلى أنه اشتهر بإظهار البطاقات الصفراء للاحتجاجات.