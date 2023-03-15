غير مهنية ومليئة بالأخطاء الإملائية.. تسريب تقارير الحكم نيغريرا لصالح برشلونة

وانتهى الأمر بتقديم شكوى ضد النادي إلى المحكمة رقم 1 في برشلونة، حيث قدم حكم الفيديو المساعد، كزافييه إسترادا فرنانديز شكواه في هذه القضية، بينما وافق المدعي العام الإسباني ألفارو غارسيا أورتيز على أن يتولى مكتب المدعي العام لمكافحة الفساد زمام التحقيق.

وفي المقابل، تفيد تقارير نيغريرا التي نشرتها "ليبرتاد ديجيتال" وتحتوي على نقش في العنوان، حيث يمكنك قراءة "تقرير التحكيم السري"، بأن هذه الوثائق تم العثور عليها خلال تفتيش منزل المدير السابق لنادي البلوغرانا جوسيب كونتريراس الذي توفي في ديسمبر الماضي.

وكان كونتريراس جزءًا من مجلس إدارة برشلونة في عدة مراحل رئاسية مع جوسيب لويز نونيز وجوان غاسبارت وجوسيب ماريا بارتوميو، وفي عام 2012 كان جزءًا من مجموعة إدارة الاتحاد الكتالوني لكرة القدم.

ووفقًا للمحققين، فرض كونتريراس عمولات تصل إلى 50% من المبلغ الذي دفعه نادي برشلونة مقابل خدمات لإحدى الشركات التي يديرها نيغريرا، والتي تم التحقيق فيها من قبل مكتب المدعي العام في برشلونة.

ويبلغ طول تقارير التحكيم الخاصة بنيغريرا بالكاد صفحتين أو ثلاث صفحات وهي تلك المستندات التي يتقاضى عنها أكثر من 430 ألف يورو سنويًا في المتوسط، لكنها بسيطة للغاية وغير مهنية وسيئة الكتابة ومليئة بالأخطاء الإملائية.