"يويفا" ورابطة الأندية الأوروبية يدرسان تنظيم شكل جديد للبطولات

ووفقًا لتقرير نشرته صحيفة "ماركا" الإسبانية، يُفكر الاتحاد الأوروبي لكرة القدم في شكل جديد للكؤوس الأوروبية اعتبارًا من عام 2027.

وتعتمد الفكرة على تنظيم ثلاث بطولات دوري تضم 18 فريقًا (الدوري الممتاز، الدوري الأوروبي، الدوري الطموح).

وفي نظام الدوري الممتاز المطروح، سيلعب كل فريق 34 مباراة، والبطل سيكون متصدر "دوري السوبر".

ووفقًا لتلك الفكرة، سيهبط فريقان من الدوري الممتاز، ويصعد فريقان من الدوري الأوروبي، وتهبط 4 فرق من الدوري الأوروبي، وتصعد 4 فرق من الدوري الطموح.

وبهذا التنسيق، سيكون هناك أكثر من 80 مباراة في الموسم.