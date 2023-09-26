"يويفا" يتخذ قرارًا جديدا بشأن مشاركة الفرق الروسية في مسابقاته
اتخذ الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (يويفا) قرارا بإعادة الفرق الروسية تحت 17 عامًا إلى مسابقاته هذا الموسم، مبررًا ذلك بأن تصرفات البالغين لا ينبغي أن تحرم اللاعبين الناشئين من حقهم في لعب كرة القدم على المستوى الدولي.
وقال "يويفا" في بيان أصدره، اليوم الثلاثاء: "لا ينبغي معاقبة الأطفال على أفعال تقع مسؤوليتها على عاتق البالغين".
وأضاف البيان: "كما نؤكد على أن إيقاف جميع الفرق الروسية الأخرى سيظل ساريًا حتى نهاية الصراع في أوكرانيا".
وقال ألكسندر تشيفرين، رئيس "يويفا": "من خلال منع الأطفال من المشاركة في مسابقاتنا، فإننا لا نفشل فقط في الاعتراف بحقوقهم الأساسية ودعمها في إطار تطورهم الشامل، ولكننا نمارس التمييز بشكل مباشر ضدهم".
ويعني قرار "يويفا"، أنه تم السماح للفرق الروسية تحت 17 عامًا بالعودة إلى المسابقات، ولكن يجب أن تُلعب جميع مباريات هذه الفرق دون علم الدولة أو النشيد الوطني أو طقم اللعب الوطني وليس على الأراضي الروسية.
وكان الاتحاد الأوروبي لكرة القدم أعلن في الثاني من مايو 2022 عن إقصاء الأندية الروسية من دوري أبطال أوروبا لموسم 2022-2023، بالإضافة إلى جميع مسابقاته، مع استمرار العقوبات على الفرق والمنتخبات بسبب غزو البلاد لجارتها أوكرانيا.
وجاء في بيان للهيئة القارية: "لن يكون لروسيا أي أندية تشارك في مسابقات الأندية المنضوية تحت الاتحاد الأوروبي لكرة القدم"، بما فيها دوري الأبطال، الدوري الأوروبي "يوروبا ليغ" وغيرها.
وسبق أن استبعد يويفا والاتحاد الدولي (فيفا) جميع الفرق والمنتخبات الروسية من بطولاتهما "حتى إشعار آخر"، في أعقاب غزو أوكرانيا، ما أدى إلى حرمان المنتخب الروسي من خوض الملحق المؤهل إلى نهائيات كأس العالم 2022.