"يويفا" يتخذ قرارًا جديدا بشأن مشاركة الفرق الروسية في مسابقاته

اتخذ الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (يويفا) قرارا بإعادة الفرق الروسية تحت 17 عامًا إلى مسابقاته هذا الموسم، مبررًا ذلك بأن تصرفات البالغين لا ينبغي أن تحرم اللاعبين الناشئين من حقهم في لعب كرة القدم على المستوى الدولي.

وقال "يويفا" في بيان أصدره، اليوم الثلاثاء: "لا ينبغي معاقبة الأطفال على أفعال تقع مسؤوليتها على عاتق البالغين".

وأضاف البيان: "كما نؤكد على أن إيقاف جميع الفرق الروسية الأخرى سيظل ساريًا حتى نهاية الصراع في أوكرانيا".

وقال ألكسندر تشيفرين، رئيس "يويفا": "من خلال منع الأطفال من المشاركة في مسابقاتنا، فإننا لا نفشل فقط في الاعتراف بحقوقهم الأساسية ودعمها في إطار تطورهم الشامل، ولكننا نمارس التمييز بشكل مباشر ضدهم".