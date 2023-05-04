منح رونالدو ميدالية الشرف للعاصمة البرتغالية لشبونة
أعلن كارلوس مويداس رئيس بلدية لشبونة البرتغالية أن كريستيانو رونالدو نجم كرة القدم البرتغالية، وقائد نادي النصر السعودي، سيُقلّد ميدالية الشرف للعاصمة، حيث ترتبط مسيرته ارتباطاً وثيقاً بتاريخ المدينة.
وقال كارلوس مويداس رئيس بلدية العاصمة البرتغالية، في بيان الخميس، إن رونالدو "دافع دائماً عن اسم لشبونة وروّج له وعرضه في كل أنحاء العالم".
وأضاف أن "تاريخ كريستيانو رونالدو، الذي كان مرات عدة أفضل لاعب في العالم، مرتبط بشكل وثيق بتاريخ لشبونة".
ووُلد الفائز بالكرة الذهبية خمس مرات في جزيرة ماديرا البرتغالية، وانتقل بمفرده إلى لشبونة في سن الثانية عشرة، حيث تدرب في نادي سبورتنغ لشبونة الذي مرّ لويس فيجو أيضاً بأكاديميته.
وبدأ المهاجم، البالغ من العمر 38 عاماً، والذي يلعب حالياً مع نادي النصر السعودي، مسيرته الاحترافية مع نادي العاصمة البرتغالية في مباراة ضد إنتر الإيطالي في 14 أغسطس 2002.
رونالدو يلعب حاليًا في نادي النصر السعودي، بعد أن انضم له في يناير الماضي، براتب وصل إلى 175 مليون جنيه إسترليني، ولديه عقد حتى العام 2025 مع "العالمي".
كما نشرت مجلة "فوربس" الاقتصادية تقريرًا قالت فيه إن كريستيانو رونالدو أصبح الرياضي الأعلى أجرًا في العالم بعد انتقاله إلى نادي النصر السعودي بعدما تضاعف راتبه السنوي تقريبًا.
وجمع رونالدو، الذي انضم إلى النادي السعودي حتى 2025 بعد مغادرة مانشستر يونايتد، العام الماضي، 136 مليون دولار، وقالت فوربس إن راتبه السنوي ارتفع إلى نحو 75 مليون دولار.
وقدّرت وسائل إعلام عقد رونالدو بأكثر من 200 مليون يورو (219.98 مليون دولار).