منح رونالدو ميدالية الشرف للعاصمة البرتغالية لشبونة

وقال كارلوس مويداس رئيس بلدية العاصمة البرتغالية، في بيان الخميس، إن رونالدو "دافع دائماً عن اسم لشبونة وروّج له وعرضه في كل أنحاء العالم".

وأضاف أن "تاريخ كريستيانو رونالدو، الذي كان مرات عدة أفضل لاعب في العالم، مرتبط بشكل وثيق بتاريخ لشبونة".

ووُلد الفائز بالكرة الذهبية خمس مرات في جزيرة ماديرا البرتغالية، وانتقل بمفرده إلى لشبونة في سن الثانية عشرة، حيث تدرب في نادي سبورتنغ لشبونة الذي مرّ لويس فيجو أيضاً بأكاديميته.

وبدأ المهاجم، البالغ من العمر 38 عاماً، والذي يلعب حالياً مع نادي النصر السعودي، مسيرته الاحترافية مع نادي العاصمة البرتغالية في مباراة ضد إنتر الإيطالي في 14 أغسطس 2002.