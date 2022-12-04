مونديال قطر 2022.. دور الثمانية بكأس العالم يستعصي على بولندا

وارتفعت أسهم فويتشيخ شتينسني (32 عامًا) مؤخرًا مدفوعة بثقة يوفنتوس وميخنيفيتش كحارس أول في التشكيلة.

وكان شتينسني، الذي يعتبره الكثيرون أفضل لاعبي بولندا في قطر، على قدر الثقة إذ إنه تصدر قائمة التصديات بدور المجموعات برصيد 18 إنقاذًا، من ضمنها حرمان الأرجنتين من التسجيل في 9 مناسبات بما في ذلك ركلة جزاء سددها ليونيل ميسي، كما أنه تصدى للعديد من المحاولات الفرنسية قبل الهدف الأول.

ليفاندوفسكي يعاني

على الصعيد الهجومي، بذل المجتهد ليفاندوفسكي جهدًا كبيرًا لكنه بدا وحيدًا ومحبطًا في الثلث الهجومي حيث أخفق في الوصول إلى المستوى الرائع الذي قدمه مع برشلونة قبل البطولة.

وسجل المهاجم 18 هدفًا في 19 مباراة مع الفريق الإسباني في النصف الأول من الموسم لكنه هزَّ الشباك مرتين فقط في قطر، بعدما أهدر ركلة جزاء في المباراة الافتتاحية أمام المكسيك ولم يحظَ بالدعم من زملائه.

وكان اللاعب البالغ من العمر 34 عامًا قد طالب بمهاجم آخر إلى جواره لكن دون طائل نظرًا للنهج المتحفظ للمدرب ميخنيفيتش.

وقال المدرب قبل مباراة فرنسا: "إنها قصة طويلة، لا يمكنني أن أخبرك بكل أجزائها، وهناك بكل تأكيد مشكلة هجومية".

وأضاف أن المشكلة تكمن في "أننا لعبنا تمريرات صعبة في مواقف سهلة، ولم نتحلَ بالدقة الكافية، ولم نخلق عددًا كافيًا من الفرص لروبرت".

وتابع: "ليس هناك إستراتيجية لمثل هؤلاء المهاجمين، ويجب أن يكونوا بالقرب من منطقة الجزاء... لاستغلال كل مهاجم في فريقنا، ونحتاج أن نضعهم بالقرب من المنطقة الصحيحة، ولا يمكنك أن تسجل من نصف ملعبك".

وربما لن يكون ليفاندوفسكي، وشتينسني، متاحين للمشاركة في كأس العالم 2026 إذ أقرَّ اللاعبان بأن هذا قد يكون ظهورهما الأخير في البطولة.

وسيحمل لواء الفريق لاعبون أمثال بيوتر جيلينسكي صانع لعب نابولي، والمهاجم أركاديوش ميليك.

ويبدو مستقبل ميخنيفيتش معلقًا في الهواء بعدما وقع عقدًا ينتهي بنهاية 2022 بعد رحيل باولو سوزا قبل أقل من عام واحد على انطلاق كأس العالم.

وقال: "لا أعرف ماذا سأفعل بعد 4 سنوات، ربما أصطاد السمك"