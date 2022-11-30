زوجة ميسي تحضر لمؤازرته أمام بولندا (صور)

ظهرت أنتونيلا روكوزو، زوجة النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي، في مدرجات ملعب 974 قبل مباراة الأرجنتين ضد بولندا، في الجولة الختامية لدور المجموعات بكأس العالم 2022.

وسجل ميسي هدفين في مستهل مشوار الأرجنتين غير العادي للبطولة، حيث تعرض الفريق لأحد أكبر الهزات في تاريخ كأس العالم أمام السعودية، قبل أن يقود انتصارا رائعا على المكسيك.

والتقطت عدسات المصورين وجود أنتونيلا في مدرجات ملعب 974 بصحبة ولديها من ميسي تياغو وماتيو.