زوجة ميسي تحضر لمؤازرته أمام بولندا (صور)
ظهرت أنتونيلا روكوزو، زوجة النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي، في مدرجات ملعب 974 قبل مباراة الأرجنتين ضد بولندا، في الجولة الختامية لدور المجموعات بكأس العالم 2022.
وسجل ميسي هدفين في مستهل مشوار الأرجنتين غير العادي للبطولة، حيث تعرض الفريق لأحد أكبر الهزات في تاريخ كأس العالم أمام السعودية، قبل أن يقود انتصارا رائعا على المكسيك.
والتقطت عدسات المصورين وجود أنتونيلا في مدرجات ملعب 974 بصحبة ولديها من ميسي تياغو وماتيو.
ويخوض اللاعب الأرجنتيني اللامع، الذي يعتبر فريقه أحد المرشحين للفوز بالبطولة، حملته الخامسة والأخيرة في كأس العالم، مما يعني أنها فرصته الأخيرة لمعادلة إنجاز دييجو مارادونا ورفع الكأس لبلاده المشتاقة للتتويج باللقب العالمي.
وقال ميسي بعد الضغط غير العادي الذي أحاط بمنتخب الأرجنتين قبل لقاء المكسيك: كان علينا الفوز ليشعر الجميع براحة البال، ولكي نكون قادرين على التعامل مع مباراة بولندا بطريقة مختلفة.
ومع احتلال الأرجنتين المركز الثاني في المجموعة الثالثة برصيد ثلاث نقاط وبفارق نقطة واحدة خلف بولندا، يجب أن تفوز كتيبة ميسي لتتأكد من العبور للدور التالي، والحفاظ على حلمها بالفوز بلقب كأس العالم للمرة الثالثة في تاريخ البلاد.
ويخوض المنتخب الأرجنتيني منافسات مونديال قطر 2022 ضمن المجموعة الثالثة رفقة بولندا، السعودية والمكسيك.
ويأمل ليونيل ميسي في قيادة منتخب الأرجنتين للقب الثالث من بطولة كأس العالم 2022، خاصة مع تصريحاته بأن هذا المونديال هو الأخير له في مسيرته الدولية مع التانغو.
وكان منتخب الأرجنتين قد توج بلقب كأس العالم مرتين في تاريخه بنسختي 1978 و1986.