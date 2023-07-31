أوسوريو ينتقد حكم مباراة الزمالك والشباب في البطولة العربية
انتقد المدرب الكولومبي خوان كارلوس أوسوريو المدير الفني للزمالك المصري الحكم الليبي عبدالواحد حرويدة بعد مواجهة الشباب السعودي في البطولة العربية.
وخسر الزمالك 0/1 أمام الشباب في الجولة الثانية من المجموعة الثالثة بهدف من ضربة جزاء سجلها إيفر بانيغا في الدقيقة 44.
وعقب المباراة قال أوسوريو: "ضربة الجزاء المحتسبة للشباب لم تكن صحيحة، والحكم تحكم في مجريات المباراة بإشهار الإنذارات".
وأضاف: "أستغرب من رد فعل حكم المباراة في قرار ضربة الجزاء غير الصحيحة من وجهة نظري، وهو قرار خاطئ".
وأوضح: "الشوط الأول كان متكافئا للغاية ولم يفرض أي فريق أسلوب لعبه، بدأنا المباراة بطريقة 4/3/3 للسيطرة على وسط الملعب وإيقاف خطورة بانيغا".
وتابع المدرب الكولومبي: "تحكمنا في سير المباراة في الشوط الثاني وأضعنا العديد من فرص التسجيل، لم ألعب بمهاجم صريح في الشوط الثاني لرغبتي في الاستحواذ وصناعة الفرص".
وعن مواجهة النصر في الجولة الأخيرة قال أوسوريو: "مواجهة النصر ستكون صعبة للغاية وستحسم هوية المتأهل للدور المقبل".
ورفع الفوز رصيد الشباب إلى 4 نقاط بعدما تعادل سلبيا في الجولة الأولى مع مواطنه النصر.
في حين جمدت الخسارة رصيد الزمالك عند 3 نقاط في المركز الثاني وقد تغلب 4/0 على الاتحاد المنستيري التونسي في الجولة الأولى.
وفي الجولة الثالثة والأخيرة، سيلعب الزمالك مع النصر والشباب مع الاتحاد المنستيري يوم الخميس 3 أغسطس.
وتقام المباريات بنظام التجمع بين 16 ناديًا قسمت على أربع مجموعات بالقرعة، ويشارك بكل مجموعة أربعة أندية بنظام الدوري من دور واحد، ويتأهل أول وثاني كل مجموعة لدور الثمانية، على أن تُقام مباريات أدوار الثمانية وقبل النهائي والنهائي بنظام خروج المغلوب.