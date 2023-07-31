أوسوريو ينتقد حكم مباراة الزمالك والشباب في البطولة العربية

وأضاف: "أستغرب من رد فعل حكم المباراة في قرار ضربة الجزاء غير الصحيحة من وجهة نظري، وهو قرار خاطئ".

وأوضح: "الشوط الأول كان متكافئا للغاية ولم يفرض أي فريق أسلوب لعبه، بدأنا المباراة بطريقة 4/3/3 للسيطرة على وسط الملعب وإيقاف خطورة بانيغا".

وتابع المدرب الكولومبي: "تحكمنا في سير المباراة في الشوط الثاني وأضعنا العديد من فرص التسجيل، لم ألعب بمهاجم صريح في الشوط الثاني لرغبتي في الاستحواذ وصناعة الفرص".