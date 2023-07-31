البطولة العربية.. الشباب على أعتاب ربع النهائي بالفوز على الزمالك (فيديو)
قطع نادي الشباب السعودي خطوة كبيرة نحو التأهل إلى ربع نهائي البطولة العربية بالفوز 1/0 على الزمالك المصري، اليوم الإثنين، في الجولة الثانية من المجموعة الثالثة.
وعلى استاد مدينة الملك فهد الرياضية (الحوية) سجل إيفر بانيغا الهدف الوحيد في المباراة من ضربة جزاء في الدقيقة 44.
واحتسب الحكم ضربة الجزاء بعد الاستعانة بتقنية الفيديو عقب لمسة يد من محمد عبدالغني مدافع الزمالك داخل منطقة الجزاء.
ورفع الفوز رصيد الشباب إلى 4 نقاط بعدما تعادل سلبيا في الجولة الأولى مع مواطنه النصر.
في المقابل، جمدت الخسارة رصيد الزمالك عند 3 نقاط في المركز الثاني وقد تغلب 4/0 على الاتحاد المنستيري التونسي في الجولة الأولى.
ولحساب المجموعة ذاتها، يلعب النصر السعودي مع الاتحاد المنستيري في وقت لاحق على استاد مدينة الملك فهد الرياضية (الحوية).
وفي الجولة الثالثة والأخيرة، سيلعب الزمالك مع النصر والشباب مع الاتحاد المنستيري يوم الخميس 3 أغسطس.
وتقام المباريات بنظام التجمع بين 16 ناديًا قسمت على أربع مجموعات بالقرعة، ويشارك بكل مجموعة أربعة أندية بنظام الدوري من دور واحد، ويتأهل أول وثاني كل مجموعة لدور الثمانية، على أن تُقام مباريات أدوار الثمانية وقبل النهائي والنهائي بنظام خروج المغلوب.