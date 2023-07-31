البطولة العربية.. الشباب على أعتاب ربع النهائي بالفوز على الزمالك (فيديو)

ورفع الفوز رصيد الشباب إلى 4 نقاط بعدما تعادل سلبيا في الجولة الأولى مع مواطنه النصر.

في المقابل، جمدت الخسارة رصيد الزمالك عند 3 نقاط في المركز الثاني وقد تغلب 4/0 على الاتحاد المنستيري التونسي في الجولة الأولى.

ولحساب المجموعة ذاتها، يلعب النصر السعودي مع الاتحاد المنستيري في وقت لاحق على استاد مدينة الملك فهد الرياضية (الحوية).

وفي الجولة الثالثة والأخيرة، سيلعب الزمالك مع النصر والشباب مع الاتحاد المنستيري يوم الخميس 3 أغسطس.

وتقام المباريات بنظام التجمع بين 16 ناديًا قسمت على أربع مجموعات بالقرعة، ويشارك بكل مجموعة أربعة أندية بنظام الدوري من دور واحد، ويتأهل أول وثاني كل مجموعة لدور الثمانية، على أن تُقام مباريات أدوار الثمانية وقبل النهائي والنهائي بنظام خروج المغلوب.