تقرير حول بيلينغهام حينما كان عمره 16 عامًا.. ماذا جاء فيه؟

وواصل: لم يذعر أبدًا عند التعامل مع الكرة، وأخذها بعيدًا عن الضغط واستخدم جسده، ألقى بنفسه في بعض التحديات وحصل على بطاقة صفراء في الشوط الثاني بسبب تدخل عنيف، لديه إمكانات هائلة، عمره 16 عامًا".

وفي الختام ينصح التقرير "وقِّع معه، طوِّره، أرسله على سبيل الإعارة، في غضون 18 شهرًا سيلعب في فريقنا الأول".

ولم تكشف "ديلي ميل" عن هوية النادي لكن ليفربول سعى بقوة للتعاقد مع بيلينغهام في السوق الصيفي الماضي، لكن الدولي الإنجليزي اختار اللعب لريال مدريد الذي دفع أكثر من 100 مليون يورو للتعاقد معه من بروسيا دورتموند.

وحتى الآن سجل بيلينغهام 10 أهداف وصنع 3 في 10 مباريات في مختلف المسابقات مع ريال مدريد.

وقال بيلينغهام في تصريحات تلفزيونية :"أرغب في البقاء مع ريال مدريد عشرة أو خمسة عشر عامًا، أنا أحب النادي كثيرًا، سعيد هنا".