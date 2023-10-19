تقرير حول بيلينغهام حينما كان عمره 16 عامًا.. ماذا جاء فيه؟
كشفت صحيفة "ديلي ميل" أن الأندية الكبرى كانت على علم بإمكانيات جود بيلينغهام نجم ريال مدريد الحالي.
ووفقًا للصحيفة فإن بيلينغهام ظهر لأول مرة مع برمنغهام سيتي ضد بورتسموث في كأس رابطة المحترفين الإنجليزية في أغسطس 2019.
وشارك بيلينغهام في المباراة في الدقيقة 81 حيث كان فريقه متأخرًا 0/1 وانتهت المباراة على هذه النتيجة.
وذكرت الصحيفة، أن الظهور الأول لبيلينغهام كان مذهلًا، وقد لفت الانتباه بطوله (6 أقدام و1 بوصة)، وأرجله الطويلة وأقدامه الضخمة.
ونقلت عن تقرير عن بيلينغهام جاء فيه: "بيلينغهام لا يزال يتطور بدنيًا، ولكن لديه القدرة على أن يصبح صاحب حضور كبير وعداء رشيقًا، يتحرك بشكل طبيعي".
وأضاف "خطوات طويلة، يفتح ساقيه بقوة، يتمتع بعقلية رائعة، وذكي في إيجاد المساحة لاستلام الكرة، يدخل بين الخطوط".
وتابع التقرير: "لقد قام بالكثير من الركض بعيدًا عن الكرة لتمتد أمامه، ونادرًا ما فقد الكرة، وعندما فعل ذلك، عاد بسرعة إلى الخلف".
وواصل: لم يذعر أبدًا عند التعامل مع الكرة، وأخذها بعيدًا عن الضغط واستخدم جسده، ألقى بنفسه في بعض التحديات وحصل على بطاقة صفراء في الشوط الثاني بسبب تدخل عنيف، لديه إمكانات هائلة، عمره 16 عامًا".
وفي الختام ينصح التقرير "وقِّع معه، طوِّره، أرسله على سبيل الإعارة، في غضون 18 شهرًا سيلعب في فريقنا الأول".
ولم تكشف "ديلي ميل" عن هوية النادي لكن ليفربول سعى بقوة للتعاقد مع بيلينغهام في السوق الصيفي الماضي، لكن الدولي الإنجليزي اختار اللعب لريال مدريد الذي دفع أكثر من 100 مليون يورو للتعاقد معه من بروسيا دورتموند.
وحتى الآن سجل بيلينغهام 10 أهداف وصنع 3 في 10 مباريات في مختلف المسابقات مع ريال مدريد.
وقال بيلينغهام في تصريحات تلفزيونية :"أرغب في البقاء مع ريال مدريد عشرة أو خمسة عشر عامًا، أنا أحب النادي كثيرًا، سعيد هنا".