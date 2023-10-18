هل يفكر بيلينغهام في العودة إلى إنجلترا؟

رد جود بيلينغهام، لاعب خط وسط ريال مدريد، على مطالبات لاعبين إنجليز سابقين له بالتفكير في العودة مستقبلا للعب في الدوري الإنجليزي الممتاز.

وقاد بيلينغهام منتخب إنجلترا للفوز على إيطاليا 3/1، أمس الثلاثاء، والتأهل بشكل رسمي إلى نهائيات كأس الأمم الأوروبية يورو 2024.

وطالب نجما كرة القدم الإنجليزية السابقان، مايكل أوين وجيمي كاراغير، بيلينغهام بالتفكير في الانتقال إلى ناد إنجليزي مستقبلا باعتباره لاعبا إنجليزيا كبيرا.