هل يفكر بيلينغهام في العودة إلى إنجلترا؟
رد جود بيلينغهام، لاعب خط وسط ريال مدريد، على مطالبات لاعبين إنجليز سابقين له بالتفكير في العودة مستقبلا للعب في الدوري الإنجليزي الممتاز.
وقاد بيلينغهام منتخب إنجلترا للفوز على إيطاليا 3/1، أمس الثلاثاء، والتأهل بشكل رسمي إلى نهائيات كأس الأمم الأوروبية يورو 2024.
وطالب نجما كرة القدم الإنجليزية السابقان، مايكل أوين وجيمي كاراغير، بيلينغهام بالتفكير في الانتقال إلى ناد إنجليزي مستقبلا باعتباره لاعبا إنجليزيا كبيرا.
وقال بيلينغهام في تصريحات تلفزيونية :"أرغب في البقاء مع ريال مدريد عشرة أو خمسة عشر عاما".
وتابع: "أنا أحب النادي كثيرا، سعيد هناك".
وانتقل جود بيلينغهام إلى ريال مدريد قادما من بروسيا دورتموند الصيف الماضي في صفقة تجاوزت الـ100 مليون يورو، مع إضافات تصل إلى 20 مليونا أخرى.
وبدأ بيلينغهام مسيرته مع نادي بيرمينغهام الإنجليزي.
وشدد بيلينغهام على أن تواجده في ريال مدريد ساهم كثيرا في تحسين مستواه كلاعب كرة قدم، حيث أشار إلى أن تواجده يوميا مع لاعبي ريال مدريد أصحاب العقليات الكبيرة يساعده على التحسن فنيا ورياضيا وعقليا.
وحقق بيلينغهام نفس انطلاقة كريستيانو رونالدو مع ريال مدريد، حيث سجل 10 أهداف في 10 مباريات، رغم أنه لاعب خط وسط وليس مهاجما.
وأشارت صحيفة سبورت البريطانية إلى أن ريال مدريد أرسل كشافا، الأسبوع الماضي؛ لمتابعة جوب بيلينغهام الشقيق الأصغر لجود بيلينغهام، ولاعب منتخب إنجلترا تحت 19 عاما، ونادي سندرلاند؛ تمهيدا للتعاقد معه في حال أقنع مسؤولي النادي.