تير شتيغن يغيب عن مباراتي ألمانيا ضد تركيا والنمسا للإصابة
كشف يوليان ناغلزمان، مدرب منتخب ألمانيا، اليوم الجمعة، أن الحارس الأساسي مارك أندريه تير شتيغن سيغيب عن مباراتي تركيا والنمسا الوديتين؛ بسبب إصابة في الظهر.
وسيعود تير شتيغن حارس برشلونة، الذي يشارك أساسيا مع ألمانيا منذ أن كسر مانويل نوير ساقه قبل عام، إلى إسبانيا.
وقال ناغلزمان في مؤتمر صحفي: "سيغيب مارك أندريه عن المباراتين. يعاني من آلام حادة في الظهر. من المحتمل أن يعود إلى برشلونة. لا يمكنه التدريب واللعب".
وأضاف: "لا أستطيع أن أقول بالضبط ماذا حدث. معلوماتي أنه يعاني من ألم شديد في الظهر، ما يقيد حركته. لقد شعر بألم محدود أمس في التدريب ولكن اليوم الوضع أصبح أسوأ".
وقرر ناغلزمان منح مانويل نوير راحة رغم عودته إلى الملاعب مع بايرن ميونيخ قبل بضعة أسابيع، إذ يبدأ المدرب مهمة بناء فريق لخوض بطولة أوروبا العام المقبل على أرضه.
ولم يوضح ناغلزمان من سيبدأ في المرمى أمام تركيا غدا السبت والنمسا يوم الثلاثاء المقبل بين الحراس كيفن تراب وجانيس بلاسفيش وأوليفر باومان في التشكيلة.
وقال مدرب بايرن ميونيخ السابق: "لقد فوجئنا بعض الشيء بالأخبار حول تير شتيغن، التي تلقيناها بعد ظهر اليوم. سيتعين علينا الانتظار حتى التدريب الأخير قبل اتخاذ القرار".
وستكون مباراة الغد، التي ستقام على الملعب الأولمبي في برلين وبيعت تذاكرها بالكامل، الأولى لناغلزمان على أرضه، بعدما تولى المسؤولية في سبتمبر أيلول الماضي خلفا لهانز فليك.
وفي أول مباراتين له خلال رحلة للولايات المتحدة الشهر الماضي، فازت ألمانيا على الولايات المتحدة 3-1 وتعادلت 2-2 مع المكسيك.
وقال ناغلزمان إن الدفاع الجيد سيكون مهما لفريقه المشارك في البطولة العام المقبل.
وعانى الفريق الألماني، بطل العالم أربع مرات، في المسابقات الكبرى مؤخرا بعد الخروج من الدور الأول في آخر نسختين لكأس العالم، ومن دور الستة عشر في بطولة أوروبا 2021.
وقال ناغلزمان: "علينا أن نظهر استقرارا جيدا في الدفاع. يجب ألا نفقد الاستحواذ، هذه طريقة جيدة للدفاع. استقرار الدفاع مهم خاصة قبل البطولة".