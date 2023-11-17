تير شتيغن يغيب عن مباراتي ألمانيا ضد تركيا والنمسا للإصابة

وسيعود تير شتيغن حارس برشلونة، الذي يشارك أساسيا مع ألمانيا منذ أن كسر مانويل نوير ساقه قبل عام، إلى إسبانيا.

وقال ناغلزمان في مؤتمر صحفي: "سيغيب مارك أندريه عن المباراتين. يعاني من آلام حادة في الظهر. من المحتمل أن يعود إلى برشلونة. لا يمكنه التدريب واللعب".

وأضاف: "لا أستطيع أن أقول بالضبط ماذا حدث. معلوماتي أنه يعاني من ألم شديد في الظهر، ما يقيد حركته. لقد شعر بألم محدود أمس في التدريب ولكن اليوم الوضع أصبح أسوأ".

وقرر ناغلزمان منح مانويل نوير راحة رغم عودته إلى الملاعب مع بايرن ميونيخ قبل بضعة أسابيع، إذ يبدأ المدرب مهمة بناء فريق لخوض بطولة أوروبا العام المقبل على أرضه.

ولم يوضح ناغلزمان من سيبدأ في المرمى أمام تركيا غدا السبت والنمسا يوم الثلاثاء المقبل بين الحراس كيفن تراب وجانيس بلاسفيش وأوليفر باومان في التشكيلة.