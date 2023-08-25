رسميا.. برشلونة يعلن تجديد عقد تير شتيغن حتى 2028

وشارك شتيغن، البالغ من العمر 31 عاما، مع برشلونة في 379 مباراة تلقى فيها 368 هدفا وحافظ على نظافة الشباك في 159 مباراة.

ونال شتيغن مع برشلونة 5 ألقاب في الدوري الإسباني ولقبا في كل من دوري أبطال أوروبا وكأس العالم للأندية وكأس السوبر الأوروبي، و3 ألقاب في كأس السوبر الإسباني، و5 ألقاب في كأس ملك إسبانيا.

وكان العقد السابق لشتيغن مع برشلونة ينتهي في 2025 قبل أن يجدد حتى 2028.

وقالت صحيفة "موندو ديبورتيفو"، إن شتيغن قرر تأجيل جزء من راتبه عن السنتين المتبقيتين من عقده السابق، وتم تخفيض الراتب بشكل كبير لثلاث سنوات في العقد الجديد.

ويعتقد برشلونة أن ذلك سيتيح له تسجيل لاعب آخر وبالتحديد الحارس إينياكي بينيا قبل مواجهة فياريال، يوم الأحد، في الليغا.