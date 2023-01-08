الأهلي يتنازل عن "السوبر المصري" لكرة السلة للاتحاد السكندري

ونشر اتحاد السلة عبر صفحته الرسمية، نص الخطاب الذي أرسلته إدارة الأهلي إلى الاتحاد، والذي كان أبرز ما جاء فيه كالتالي:

"انطلاقًا من الروابط التاريخية بين الأهلي وشقيقه نادي الاتحاد، والعلاقة بين الناديين الكبيرين التي كانت وستظل دومًا أكبر من أي بطولة، ننهي إلى سيادتكم قرار مجلس إدارة الأهلي بالتنازل عن أي حقوق للنادي في هذه البطولة، ورغبتنا بتتويج نادي الاتحاد السكندري ببطولة السوبر تقديرًا لجماهيره التي تألمت في هذا اليوم".

"الأهلي يبارك تتويج نادي الاتحاد بهذه البطولة، وإسعاد جماهيره العاشقة للعبة كرة السلة والتي ترتبط مع جماهير الأهلي بروابط وثوابت تعكس القيم السامية للرياضة".

وقال الاتحاد المصري لكرة السلة في بيان رسمي تعليقًا على هذا الخطاب: "مجلس إدارة الاتحاد المصري لكرة السلة برئاسة الدكتور مجدي أبو فريخة يوافق على طلب الأهلي بالتنازل عن أي حقوق للنادي في بطولة كأس السوبر 2021-2022 ويمنح نادي الاتحاد السكندري وجماهيره اللقب".

وأضاف: "تهانينا لنادي الاتحاد السكندري حصوله على اللقب".