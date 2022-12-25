آخر تطورات حادث سقوط سور أثناء مباراة بكرة السلة بين الأهلي والاتحاد
أعلنت وزارة الصحة المصرية عن إصابة 27 شخصا في حادث سقوط سور مدرج خلال مباراة لكرة السلة بين الأهلي والاتحاد السكندري في كأس السوبر المحلية، أمس السبت.
وألغيت المباراة بصالة حسن مصطفى بمدينة السادس من أكتوبر عقب انهيار السور بمدرج لجماهير الاتحاد.
وقال عمرو مصيلحي نائب رئيس الاتحاد المصري للسلة في تصريحات تلفزيونية، إن الصالة لم يكن بها سيارة إسعاف، مشيرا إلى وجود حالة واحدة خطيرة بين المصابين.
وأضاف "لم تكن هناك سيارات إسعاف، وصلت سيارة متأخرة، كان يجب على مراقب المباراة التأكد من التجهيزات الطبية قبل بدء المباراة، هناك تحقيقات جارية".
بينما أكد مجدي أبو فريخة، رئيس الاتحاد المصري لكرة السلة، أن سيارة الإسعاف كانت متواجدة بجوار صالة حسن مصطفى.
وقال أبو فريخة في تصريحات تلفزيونية "عمرو مصليحي قال إنه لا توجد سيارة إسعاف في بداية المباراة، ليس لي علاقة بمن قال ذلك، دائمًا ما يكون هناك سيارة إسعاف متمركزة خارج الصالة".
وأضاف "بمجرد حدوث الواقعة السيارة تحركت، لكنها تأخرت بسبب الزحام في أثناء الدخول إلى الصالة، والمستشفى بجوار موقع المباراة مباشرة".
وتابع "كانت هناك سيارة واحدة قبل انطلاق المباراة خارج الصالة وليست داخلها، ومن الوارد أن يكون عمرو مصليحي لم يرَ سيارة الإسعاف، ومن الممكن أن يكون تحدث عن سيارات الإسعاف الأخرى التي وصلت متأخرة، وسأقوم بمراجعة ذلك الأمر".
بيان وزارة الرياضة
وكلف أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة لجنة مُشكلة لبحث ملابسات واقعة سقوط أحد الأسوار خلال مباراة الأهلي والاتحاد في كأس السوبر لكرة السلة.
وجاء بيان الوزارة كالآتي "كلف أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة لجنة مُشكلة من مجموعة من قيادات الوزارة والاستشاريين الهندسيين وعدد من المستشارين القانونيين بالتوجه على الفور إلى الصالة المغطاة بمدينة السادس من أكتوبر (صالة الدكتور حسن مصطفى) لبحث ملابسات واقعة سقوط أحد الأسوار الفاصلة بمدرج الصالة خلال المباراة التي أقيمت بين فريقي الأهلي والاتحاد في كأس السوبر المصري لكرة السلة مساء يوم السبت بالصالة المغطاة".
ووجَّه وزير الرياضة بمراجعة كل تفاصيل الواقعة، والتعرف على الأسباب التي أدت إلى سقوط الفاصل الحديدي، واتخاذ جميع الإجراءات الواجبة، مع الاطمئنان على الجماهير كافة التي كانت متواجدة خلال المباراة، وتوفير كل ما يلزم من تدابير وإجراءات طبية للمصابين.
وجاء التقرير المبدئي للواقعة بأن سقوط الفاصل الحديدي بأحد مدرجات الصالة المغطاة كان نتيجة تدافع بعض الجماهير التي حضرت المباراة وتشير الفحوصات الطبية الأولى لهم إلى أن الإصابات بسيطة.
وتوقف اللقاء مع نهاية الربع الثالث وكان الاتحاد السكندري متقدما 66-45.
وذكر بيان وزارة الصحة أن 27 شخصا أصيبوا في الحادث خلال حصر مبدئي ومعظم الإصابات "غير مهددة للحياة وتتراوح بين كسور ونزيف ونقلوا عبر 21 سيارة إسعاف إلى أقرب مستشفيات".
وقال شهود إن أنوار الصالة انطفأت قبل اتخاذ قرار الإلغاء رسميا بعد نحو نصف ساعة من التوقف وتأخرت سيارتا إسعاف في الوصول للملعب.
وأوضح محمد فتحي عضو لجنة الاتحاد المصري للسلة أن "منصة حديدية مخصصة لوضع كاميرات البث التلفزيوني وقف عليها مشجعون، ولم تحتمل الضغط وسقطت على مشجعين أسفلها".