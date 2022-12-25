آخر تطورات حادث سقوط سور أثناء مباراة بكرة السلة بين الأهلي والاتحاد

أعلنت وزارة الصحة المصرية عن إصابة 27 شخصا في حادث سقوط سور مدرج خلال مباراة لكرة السلة بين الأهلي والاتحاد السكندري في كأس السوبر المحلية، أمس السبت.

وألغيت المباراة بصالة حسن مصطفى بمدينة السادس من أكتوبر عقب انهيار السور بمدرج لجماهير الاتحاد.

وقال عمرو مصيلحي نائب رئيس الاتحاد المصري للسلة في تصريحات تلفزيونية، إن الصالة لم يكن بها سيارة إسعاف، مشيرا إلى وجود حالة واحدة خطيرة بين المصابين.

وأضاف "لم تكن هناك سيارات إسعاف، وصلت سيارة متأخرة، كان يجب على مراقب المباراة التأكد من التجهيزات الطبية قبل بدء المباراة، هناك تحقيقات جارية".