الظهور الأول لرمضان صبحي بعد أزمة المنشطات (صورة)

جمال علام، رئيس الاتحاد المصري لكرة القدم، أعلن، يوم الأحد الماضي، تورط رمضان صبحي في عينة إيجابية لفحص المنشطات.

وأشار علام، في تصريحات إذاعية، إلى أن اتحاد الكرة تلقى خطابا رسميا من الوكالة المصرية لمكافحة المنشطات تؤكد إيجابية عينة المنشطات الخاصة باللاعب رمضان صبحي.

وعلى الجانب الآخر، نفى نادي بيراميدز هذه الأقاويل جملة وتفصيلا، وأكد أن ما حدث أن عينة رمضان كانت غير بشرية؛ يعني مخلوطة بمياه، وسيتم أخذ عينة جديدة من اللاعب.

وللمرة الأولى، نشر رمضان صبحي، اليوم الجمعة، صورة تجمعه مع ابنه زين، وهو يقبّله وسط فرحة الثنائي.