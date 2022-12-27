إصابة عبدالله المعيوف ومحمد البريك وأندري كاريلو تزيد أوجاع الهلال قبل مباراة ضمك

أعلن نادي الهلال السعودي إصابة ثلاثة لاعبين جدد، عقب نهاية مباراة الفريق أمام النصر التي أقيمت مساء أمس الإثنين، ضمن الجولة العاشرة من مباريات الدوري السعودي للمحترفين.

وأصدر نادي الهلال بيانًا رسميًا مساء اليوم الثلاثاء، أعلن فيه إصابة الثلاثي عبدالله المعيوف ومحمد البريك وأندري كاريلو.