إصابة عبدالله المعيوف ومحمد البريك وأندري كاريلو تزيد أوجاع الهلال قبل مباراة ضمك
أعلن نادي الهلال السعودي إصابة ثلاثة لاعبين جدد، عقب نهاية مباراة الفريق أمام النصر التي أقيمت مساء أمس الإثنين، ضمن الجولة العاشرة من مباريات الدوري السعودي للمحترفين.
وأصدر نادي الهلال بيانًا رسميًا مساء اليوم الثلاثاء، أعلن فيه إصابة الثلاثي عبدالله المعيوف ومحمد البريك وأندري كاريلو.
وقال الهلال في بيانه: "عبدالله المعيوف وأندريه كاريلو ومحمد البريك تعرضوا للإصابة خلال مباراة الأمس، وتواجد الثلاثي في عيادة مستشفى المملكة في مقر النادي".
وأضاف: "من المقرر أن يتم إجراء الفحوص الطبية على اللاعبين والتأكد من حجم ومدى الإصابات التي تعرض لها الثلاثي".
وارتفع عدد المصابين في الهلال إلى 7 إصابات وهم ياسر الشهراني وعلي البليهي وسلمان الفرج وموسى ماريغا، إضافة إلى كاريلو والبريك والمعيوف.
ومن المقرر أن يواجه الهلال نظيرة فريق ضمك يوم السبت المقبل الموافق 31 ديسمبر الجاري، على إستاد فيصل بن فهد ضمن مواجهات الجولة الحادي عشر من دوري روشن السعودي.
وفرض نادي النصر التعادل الدرامي على ضيفه الهلال بنتيجة 2/2 في المباراة التي جمعتهما في قمة مباريات الجولة العاشرة من الدوري السعودي.
ورفع النصر رصيده إلـ23 نقطة من 10 مباريات في صدارة جدول الترتيب، ويتقدم النصر بنقطة عن كل من الشباب والاتحاد علمًا أن الأخيرين لعب كل منهما 9 مباريات.
ويأتي الهلال في المركز الرابع وحصد الزعيم 21 نقطة من 10 مباريات.