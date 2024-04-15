تعليق ناري من إنريكي قبل مواجهة برشلونة

قال المدرب الإسباني لويس إنريكي المدير الفني لباريس سان جيرمان، اليوم الإثنين، إن فريقه سيتجاوز برشلونة ويتأهل إلى نصف نهائي دوري أبطال أوروبا.

وخسر باريس سان جيرمان على ملعبه بنتيجة 2/3 في مباراة الذهاب.

وقال إنريكي مدرب برشلونة السابق في مؤتمر صحفي: "نثق بشدة في قدرتنا على تغيير النتيجة، المباراة الأولى كانت قوية من الفريقين لكن النتيجة لا تعكس ما كنا نستحقه، نتيجة 2/3 تعني أنه يتعين علينا الذهاب من أجل الفوز".

وكانت خسارة باريس سان جيرمان أمام برشلونة في مباراة الذهاب الأولى للفريق الفرنسي بعد سلسلة من عدم الخسارة امتدت إلى 27 مباراة في جميع المسابقات.