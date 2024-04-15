تعليق ناري من إنريكي قبل مواجهة برشلونة
قال المدرب الإسباني لويس إنريكي المدير الفني لباريس سان جيرمان، اليوم الإثنين، إن فريقه سيتجاوز برشلونة ويتأهل إلى نصف نهائي دوري أبطال أوروبا.
وخسر باريس سان جيرمان على ملعبه بنتيجة 2/3 في مباراة الذهاب.
وقال إنريكي مدرب برشلونة السابق في مؤتمر صحفي: "نثق بشدة في قدرتنا على تغيير النتيجة، المباراة الأولى كانت قوية من الفريقين لكن النتيجة لا تعكس ما كنا نستحقه، نتيجة 2/3 تعني أنه يتعين علينا الذهاب من أجل الفوز".
وكانت خسارة باريس سان جيرمان أمام برشلونة في مباراة الذهاب الأولى للفريق الفرنسي بعد سلسلة من عدم الخسارة امتدت إلى 27 مباراة في جميع المسابقات.
وأضاف: "سنضغط منذ الدقيقة الأولى وهم سيلعبون بطريقتهم، حين نمتلك الكرة سنحاول صناعة أكبر قدر ممكن من الفرص".
وتابع: الأيام التي تلت مباراة الذهاب كانت صعبة للغاية علينا، لكن الأمر الجيد في كرة القدم هو أن هناك مباراة أخرى ضد نفس المنافس".
وأتم مدرب باريس سان جيرمان: "الآن لدينا فكرة عما يتعين علينا القيام به، نحن في لحظة جيدة للغاية، نحن جاهزون".
ولم يخسر برشلونة في مختلف المسابقات منذ خسارته 3/5 على أرضه أمام فياريال في الدوري الإسباني، في يناير الماضي.
وسبق أن تواجه برشلونة وباريس سان جيرمان 14 مرة، فاز برشلونة ست مرات، وفاز باريس سان جيرمان أربع مرات، وتعادلا أربع مرات.