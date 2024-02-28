إدارة الزوراء تحسم مصير حسام البدري
أبدت إدارة نادي الزوراء العراقي تمسكها بتواجد حسام البدري، المدير الفني، على رأس القيادة الفنية للفريق.
ويعاني الزوراء مع تذبذب مستوى الفريق أخيرا في بطولة الدوري العراقي، حيث خسر الفريق مباراتين من أصل 16 جولة خاضها حتى الآن، وتعادل في 8 مواجهات وفاز في 6، ويحتل المركز الخامس في جدول الترتيب.
وخرجت بعض الأصوات لتلقي باللوم على حسام البدري وقيادته الفنية للفريق، خاصة بعد التعادل الأخير مع الكرخ في الجولة الماضية بهدف لمثله، في الثواني الأخيرة من ركلة جزاء أثارت جدلا كبيرا.
ونقلت قناة "الرابعة الرياضية" العراقية، اليوم الأربعاء، عن الإدارة تأكيدها بتمسكها بخدمات المدرب حسام البدري وطاقمه الفني، معلنة احترامها لعقد المدرب والذي يستمر حتى الصيف المقبل.
ويتولى البدري تدريب الفريق العراقي منذ عام 2023.
ويمتلك البدري مسيرة متنوعة في مجال التدريب؛ إذ سبق له تدريب أندية المريخ السوداني، والأهلي طرابلس الليبي، ووفاق سطيف الجزائري، والصفاقسي التونسي.
كما حقق البدري إنجازات تاريخية مع فريقه الأسبق الأهلي المصري.