إدارة الزوراء تحسم مصير حسام البدري

أبدت إدارة نادي الزوراء العراقي تمسكها بتواجد حسام البدري، المدير الفني، على رأس القيادة الفنية للفريق.

ويعاني الزوراء مع تذبذب مستوى الفريق أخيرا في بطولة الدوري العراقي، حيث خسر الفريق مباراتين من أصل 16 جولة خاضها حتى الآن، وتعادل في 8 مواجهات وفاز في 6، ويحتل المركز الخامس في جدول الترتيب.

وخرجت بعض الأصوات لتلقي باللوم على حسام البدري وقيادته الفنية للفريق، خاصة بعد التعادل الأخير مع الكرخ في الجولة الماضية بهدف لمثله، في الثواني الأخيرة من ركلة جزاء أثارت جدلا كبيرا.