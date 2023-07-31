رسميا.. الزوراء العراقي يعلن التعاقد مع المدرب المصري حسام البدري

وكان الصفاقسي قد أعلن الأسبوع الماضي استقالة البدري بعد الخسارة 0/1 أمام الشرطة العراقي في البطولة العربية.

وحقق البدري البالغ من العمر 63 عاما أكبر نجاحاته مع الأهلي، إذ فاز معه بالدوري المصري ثلاث مرات وبدوري أبطال أفريقيا في 2012 خلال ثلاث فترات.

وأقيل البدري من تدريب منتخب مصر في 2021، وخاض تجربة مع وفاق سطيف الجزائري لكنه رحل بسبب معاناة مالية للنادي في نوفمبر الماضي.

ودرب البدري أيضا المريخ السوداني وقاده لإحراز لقب الدوري المحلي في 2011، كما قاد أهلي طرابلس الليبي في 2013.