مزحة خوسيلو حول جملة بنزيما الشهيرة (فيديو)
مزح خوسيلو مهاجم نادي ريال مدريد الجديد مع أحد الصحفيين بعد مباراة إسبانيا وكرواتيا في نهائي دوري الأمم الأوروبية حيث سخر من جملة كريم بنزيما لاعب ريال مدريد السابق.
وبعد تتويج إسبانيا بدوري الأمم الأوروبية على حساب كرواتيا بركلات الترجيح، سأل أحد الصحفيين خوسيلو حول ما تم مشاهدته على الإنترنت من إعلان انتقاله إلى ريال مدريد وحديث فلورنتينو بيريز رئيس النادي الإسباني عن التعاقد معه ليرد مهاجم إسبانيول السابق: "عليك أن تثق في الإنترنت إذا".
كان كريم بنزيما مهاجم ريال مدريد السابق قد وصف تقارير انتقاله إلى الدوري السعودي بـ"أحاديث الإنترنت وأنه لا يثق بما ينشر على الإنترنت" خلال تكريمه بجائزة أسطورة ماركا.
وبعد وصف انتقاله إلى الاتحاد السعودي بأحاديث الإنترنت، وقع كريم بنزيما بالفعل للنادي السعودي وتم إعلان الصفقة وتقديمه رسميا لينضم إلى كريستيانو رونالدو في الدوري السعودي.
وأعلن ريال مدريد اليوم الإثنين تعاقده مع خوسيلو قادما من إسبانيول على سبيل الإعارة لمدة موسم واحد مع وجود بند يسمح بضمه بشكل نهائي.
ويبلغ خوسيلو من العمر 33 عاما وسبق له أن مثل ريال مدريد موسمين في الفريق الثاني للنادي قبل الانتقال إلى هوفنهايم الألماني عام 2012.
وسبق أن لعب خوسيلو لأندية ستوك سيتي ونيوكاسل يونايتد.
وقاد خوسيلو منتخب إسبانيا للتتويج بدوري الأمم الأوروبية أمس الأحد، حيث سجل هدفا حاسما في شباك إيطاليا في مباراة قبل النهائي ثم تمكن من تنفيذ ركلة الترجيح الأولى في النهائي.
ومن المتوقع أن يكون خوسيلو عنصرا أساسيا في ريال مدريد في حالة واحدة وهي عدم التعاقد مع رأس حربة كبير هذا الموسم حيث لا يملك النادي الإسباني حاليا أي لاعب في مركز رأس الحربة منذ رحيل كريم بنزيما وماريانو دياز.