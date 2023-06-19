مزحة خوسيلو حول جملة بنزيما الشهيرة (فيديو)

مزح خوسيلو مهاجم نادي ريال مدريد الجديد مع أحد الصحفيين بعد مباراة إسبانيا وكرواتيا في نهائي دوري الأمم الأوروبية حيث سخر من جملة كريم بنزيما لاعب ريال مدريد السابق.

وبعد تتويج إسبانيا بدوري الأمم الأوروبية على حساب كرواتيا بركلات الترجيح، سأل أحد الصحفيين خوسيلو حول ما تم مشاهدته على الإنترنت من إعلان انتقاله إلى ريال مدريد وحديث فلورنتينو بيريز رئيس النادي الإسباني عن التعاقد معه ليرد مهاجم إسبانيول السابق: "عليك أن تثق في الإنترنت إذا".