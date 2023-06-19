رسميًّا.. ريال مدريد يعلن ضم خوسيلو

أعلن نادي ريال مدريد رسميًّا ضم خوسيلو، قادمًا من إسبانيول، على سبيل الإعارة.

وقال ريال مدريد في بيان رسمي: "اتفق ناديا ريال مدريد وإسبانيول على إعارة اللاعب خوسيلو، الذي سيرتبط بالميرنغي الموسم المقبل، مع خيار الشراء في نهاية الموسم".

وانضم خوسيلو إلى أكاديمية ريال مدريد في سن العشرين ولعب موسمين في "كاستيا"، وظهَر للمرة الأولى مع الفريق الأول في ريال مدريد في عام 2011.

خوسيلو هو لاعب دولي مع المنتخب الإسباني، وبطل دوري الأمم الأوروبية 2023.

ومن المقرَّر أن يتم تقديم اللاعب رسميًّا لوسائل الإعلام، غدًا الثلاثاء.