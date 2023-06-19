رسميًّا.. ريال مدريد يعلن ضم خوسيلو

رسميًّا.. ريال مدريد يعلن ضم خوسيلو
أعلن نادي ريال مدريد رسميًّا ضم خوسيلو، قادمًا من إسبانيول، على سبيل الإعارة.
وقال ريال مدريد في بيان رسمي: "اتفق ناديا ريال مدريد وإسبانيول على إعارة اللاعب خوسيلو، الذي سيرتبط بالميرنغي الموسم المقبل، مع خيار الشراء في نهاية الموسم".
وانضم خوسيلو إلى أكاديمية ريال مدريد في سن العشرين ولعب موسمين في "كاستيا"، وظهَر للمرة الأولى مع الفريق الأول في ريال مدريد في عام 2011.
خوسيلو هو لاعب دولي مع المنتخب الإسباني، وبطل دوري الأمم الأوروبية 2023.
ومن المقرَّر أن يتم تقديم اللاعب رسميًّا لوسائل الإعلام، غدًا الثلاثاء.
وكشفت تقارير سابقة، أن اللاعب سينضم لريال مدريد على سبيل الإعارة حتى نهاية الموسم، مقابل 500 ألف يورو مع خيار الشراء النهائي مقابل 1.5 مليون يورو.
المهاجم الإسباني شارك خلال الموسم الماضي مع إسبانيول في 38 مباراة وخلالها سجَّل 17 هدفًا وصنع 4.
الصفقة ستكون هي الرابعة لريال مدريد خلال فترة الانتقالات الحالية بعد التعاقد مع كلٍّ من جود بيلينغهام وفران غارسيا وإبراهيم دياز.