تقرير: محمد صلاح يوافق على الانتقال للاتحاد السعودي

وفي حالة انضمام صلاح إلى صفوف الاتحاد، سيجاور البرازيلي فابينيو زميله السابق في ليفربول، وكريم بنزيما ونغولو كانتي وجوتا، وهم اللاعبون الذين وقع معهم الاتحاد هذا الصيف.

يذكر أن صلاح انضم إلى صفوف ليفربول العام 2017، ومنذ ذلك الوقت خاض مع الفريق الإنجليزي 307 مواجهات عبر مختلف المسابقات، أحرز عبرها 187 هدفًا مع تقديم 80 تمريرة حاسمة.

وفاز صلاح، الذي سجل 187 هدفا في أكثر من 300 مباراة مع ليفربول في مختلف المسابقات، بجائزة أفضل لاعب في الموسم من رابطة اللاعبين المحترفين موسمي 2017-2018 و2021-2022.

ويمتد عقد صلاح مع ليفربول حتى 2025 بعدما مدد تعاقده الصيف الماضي مقابل 350 ألف جنيه إسترليني (442.25 ألف دولار) في الأسبوع ليحصل على أعلى راتب في تاريخ النادي الإنجليزي.

محمد صلاح افتتح سجله التهديفي الموسم الحالي بتسجيل الهدف الثاني في فوز ليفربول على بورنموث بثلاثية مقابل هدف وحيد.