رفض دعوى التشهير من كريم بنزيما ضد وزير الداخلية الفرنسي

وزير الداخلية جيرالد دارمانين، ادعى في وقت سابق أن بنزيما له صلات "سيئة السمعة" مع تنظيم الإخوان المسلمين، بعد نشره تغريدة أبدى من خلالها تضامنه مع سكان غزة وسط استمرار الحرب بين حركة حماس وإسرائيل.

ورد النجم الفرنسي آنذاك على هذه الاتهامات برفعه دعوى قضائية ضد وزير الداخلية، وأكد من خلالها عدم وجود صلة له بجماعة الإخوان المسلمين.