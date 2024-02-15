رفض دعوى التشهير من كريم بنزيما ضد وزير الداخلية الفرنسي
رفضت محكمة العدل الفرنسية، اليوم الخميس، دعوى التشهير التي رفعها كريم بنزيما، ضد وزير الداخلية الفرنسي جيرالد دارمانين والذي اتهم فيها مهاجم نادي الاتحاد السعودي بالارتباط بـ"الإخوان المسلمين".
وزير الداخلية جيرالد دارمانين، ادعى في وقت سابق أن بنزيما له صلات "سيئة السمعة" مع تنظيم الإخوان المسلمين، بعد نشره تغريدة أبدى من خلالها تضامنه مع سكان غزة وسط استمرار الحرب بين حركة حماس وإسرائيل.
ورد النجم الفرنسي آنذاك على هذه الاتهامات برفعه دعوى قضائية ضد وزير الداخلية، وأكد من خلالها عدم وجود صلة له بجماعة الإخوان المسلمين.
وأكدت لجنة الطلبات التابعة لمحكمة العدل الجمهورية (CJR) أن النائب العام رفض دعوى بنزيما الأخيرة ضد وزير الداخلية.
وأوضحت اللجنة في بيان رسمي أن: "هذا القرار الصادر عن لجنة الطلبات المكونة من ثلاثة قضاة من محكمة التمييز ومستشارين للدولة واثنين من كبار مستشاري مجلس المحاسبة، غير قابل لأي استئناف".
وأضافت: "محكمة العدل الجمهورية (CJR) هي السلطة القضائية الوحيدة المخولة بمحاكمة أعضاء الحكومة على الجرائم المرتكبة أثناء ممارسة وظائفهم. وبالتالي فإن المدعي العام لدى محكمة التمييز يمثل المدعي العام".
يذكر أن كريم بنزيما قال في شكواه إن هذه الاتهامات "غير دقيقة"، و"كاذبة على الأرجح، لكنها على أي حال كانت مقصودة"، وكانت "تهاجم" شرفه وسمعته.
ويؤكد بنزيما دائمًا أنه "لم يكن له أدنى صلة بتنظيم الإخوان المسلمين، ولا يعرف أحدا يدعي ذلك".