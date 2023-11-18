مبابي رافضًا الحديث عن مستقبله مع باريس سان جيرمان: أركز في الملعب فقط

وكان المهاجم البالغ من العمر 25 عاماً أعلن أنه لن يقوم بتفعيل العام الثالث من العقد الذي وقعه في 2022 مع باريس سان جيرمان، ما يعني أنه سيكون حراً في نهاية هذا الموسم، الأمر الذي أثار التكهنات حول ناديه المستقبلي.

وقال مبابي، في مؤتمر صحفي حضره بوصفه قائداً للمنتخب الفرنسي لكرة القدم: "لا أجيب عن أسئلة إن لم تخص المنتخب الوطني".

ورداً على أسئلة تخص مستقبله، أوضح: "إذا كنت تريد معرفة هذه الأشياء عليك أن تذهب إلى المدينة الرياضية للنادي وتسألني إذا تم استدعائي لحضور المؤتمر الصحفي".

وكان هذا أول ظهور لمبابي أمام وسائل الإعلام منذ يونيو/ حزيران الماضي، عندما فعل ذلك أيضاً كقائد لفرنسا، وهو الغياب الذي برره برغبته في "مشاركة القيادة" مع زملاء آخرين في الفريق.