كأس رئيس الإمارات: العين يتخطى خورفكان والشارقة يكتسح جلف

الجزيرة يكتسح جلف

وتأهل الجزيرة، الذي سيواجه الشارقة في دور الثمانية، أيضا بعد فوزه الكبير 6-1 على جلف إف.سي المنافس بالدرجة الأولى.

وسجل أهداف الجزيرة فلورين تاناسي في الدقيقتين الأولى و60 وعمر تراوري بالدقيقة 35 والبديل برونو كونسيساو بالدقيقة 75 وأشرف بنشرقي في الدقيقة 84 قبل أن يختتم زايد العامري السداسية في الدقيقة الأخيرة.

وفي المقابل سجل السنغالي ديوب هدف جلف إف.سي الوحيد في الدقيقة الأخيرة من الشوط الأول إثر هجمة مرتدة.

وتختتم مباريات دور الستة عشر بمباراتين في وقت لاحق اليوم، حيث يلتقي اتحاد كلباء مع البطائح والفجيرة مع الوصل.