كأس رئيس الإمارات: العين يتخطى خورفكان والشارقة يكتسح جلف
سجل فلاح وليد هدفا بعد تمريرة رائعة من سفيان رحيمي ليقود العين للفوز 1-صفر على خورفكان في دور الستة عشر لكأس رئيس الإمارات لكرة القدم، اليوم الأربعاء.
وتلقى وليد، أفضل لاعب في المباراة، تمريرة بكعب القدم من المغربي رحيمي داخل منطقة الجزاء ليضع الكرة في شباك حارس خورفكان في الدقيقة 74.
وسيلتقي العين مع شباب الأهلي في دور الثمانية للبطولة التي يحمل الشارقة لقبها.
الجزيرة يكتسح جلف
وتأهل الجزيرة، الذي سيواجه الشارقة في دور الثمانية، أيضا بعد فوزه الكبير 6-1 على جلف إف.سي المنافس بالدرجة الأولى.
وسجل أهداف الجزيرة فلورين تاناسي في الدقيقتين الأولى و60 وعمر تراوري بالدقيقة 35 والبديل برونو كونسيساو بالدقيقة 75 وأشرف بنشرقي في الدقيقة 84 قبل أن يختتم زايد العامري السداسية في الدقيقة الأخيرة.
وفي المقابل سجل السنغالي ديوب هدف جلف إف.سي الوحيد في الدقيقة الأخيرة من الشوط الأول إثر هجمة مرتدة.
وتختتم مباريات دور الستة عشر بمباراتين في وقت لاحق اليوم، حيث يلتقي اتحاد كلباء مع البطائح والفجيرة مع الوصل.