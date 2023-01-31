كأس رئيس الإمارات.. شباب الأهلي يتخطى الإمارات ويصعد لدور الـ8
شباب الأهلي أول المتأهلين
أصبح شباب الأهلي أول المتأهلين لدور الثمانية في كأس رئيس الإمارات لكرة القدم، بعد فوزه 2-صفر على الإمارات في دور الستة عشر، اليوم الثلاثاء.
شباب الأهلي سيضرب موعدا في دور الثمانية مع الفائز من مباراة خورفكان والعين
جاءت ثنائية شباب الأهلي في غضون أربع دقائق في الشوط الثاني عبر يوري سيزار وأحمد نور الله.
افتتح البديل سيزار الثنائية في الدقيقة 50 بتسديدة قوية من داخل منطقة الجزاء إثر خطأ دفاعي من أحمد عيسى لترتطم الكرة بالقائم قبل أن تسكن الشباك.
وأضاف نور الله الهدف الثاني بتسديدة قوية مباشرة من عند حدود منطقة الجزاء.
وسيضرب شباب الأهلي، بطل موسمي 2018-2019 و2020-2021، موعدا في دور الثمانية مع الفائز من مباراة خورفكان والعين التي ستقام غدا الأربعاء.
ويحمل الشارقة لقب الموسم الماضي بعد فوزه 1-صفر على الوحدة في النهائي.