كأس رئيس الإمارات.. شباب الأهلي يتخطى الإمارات ويصعد لدور الـ8

جاءت ثنائية شباب الأهلي في غضون أربع دقائق في الشوط الثاني عبر يوري سيزار وأحمد نور الله.

افتتح البديل سيزار الثنائية في الدقيقة 50 بتسديدة قوية من داخل منطقة الجزاء إثر خطأ دفاعي من أحمد عيسى لترتطم الكرة بالقائم قبل أن تسكن الشباك.

وأضاف نور الله الهدف الثاني بتسديدة قوية مباشرة من عند حدود منطقة الجزاء.