ترتيب الدوري المصري: الأهلي يقلب تأخره لفوز أمام الجيش وينفرد بالصدارة
انفرد الأهلي بصدارة الدوري المصري الممتاز لكرة القدم بعدما عدل تأخره إلى انتصار 2-1 على طلائع الجيش، اليوم الجمعة، في مباراة شهدت تدخل حكم الفيديو المساعد في أكثر من مناسبة.
وبدأت المباراة بسيطرة للأهلي دون تهديد لمرمى طلائع الجيش، الذي سجل من أول فرصة محققة له على مرمى محمد الشناوي.
إذ أرسل أحمد أيمن منصور كرة طولية خلف دفاع الأهلي لأحمد متعب الذي انفرد بمحمد الشناوي ووضعها من فوقه، لكن حكم الراية ألغى الهدف للتسلل قبل أن يحتسبه حكم الفيديو المساعد.
وبعد الهدف استمر استحواذ الأهلي السلبي لينتهي الشوط الأول بتفوق الضيوف.
وفي الشوط الثاني، ومن عرضية رائعة من البرازيلي برونو سافيو، أدرك أحمد عبدالقادر التعادل في الدقيقة 53 برأسية على يمين الحارس عمر رضوان.
واستمر ضغط الأهلي، وبعد انطلاقة لأكرم توفيق من الجانب الأيمن فشل عمر رضوان حارس الجيش في السيطرة على الكرة ليرتكب ركلة جزاء بعد الاصطدام بسافيو.
وقبل أن تُسدد الركلة غادر رضوان الملعب بينما تبدو عليه علامات الإصابة وترك مكانه للحارس البديل عماد السيد الذي فشل في التصدي لتسديدة عمرو السولية التي نتج عنها الهدف الثاني في الدقيقة 66.
وبعد الهدف سيطر الأهلي وهدد المرمى عن طريق محمد شريف وكريم فؤاد دون تسجيل أي أهداف.
وفي الدقيقة 87 سجل أكينادي موزيس التعادل للجيش من عرضية عمرو طارق لكن بعد العودة لحكم الفيديو المساعد ألغي الهدف لاستخدام المهاجم النيجيري يده لتحويل الكرة في مرمى الأهلي، مع حصوله على بطاقة صفراء.
وعاد الأهلي لقمة الدوري واستغل خسارة الاتحاد السكندري من غزل المحلة، ليصبح الفريق الوحيد الذي حقق العلامة الكاملة بعد أربع مباريات ليتصدر المسابقة برصيد 12 نقطة ومتفوقا بنقطتين على غزل المحلة وفيوتشر في المركزين الثاني والثالث على الترتيب.
كما واصل الإسماعيلي نتائجه السلبية وخسر 1- صفر أمام سموحة في الدوري المصري الممتاز لكرة القدم ليستمر دون أي انتصار بعد أربع مباريات.
وتسبب هدف أليا سيلا في تحقيق سموحة لانتصاره الأول هذا الموسم، بعدما استغل المحترف الغيني الخطأ الفادح لمحمد فوزي حارس الإسماعيلي بعد سقوط الكرة من يده وسدد بقوة في الشباك.
وشهدت الدقيقة 65 طرد محمود شبانة مدافع سموحة.
ورفع سموحة رصيده إلى خمس نقاط من أربع مباريات في المركز 11، أما الإسماعيلي فاستمر بنقطة واحدة في المركز 16.
وحقق المقاولون العرب فوزه الأول بعدما انتصر 2-1 على سيراميكا كليوباترا ليرفع رصيده إلى ست نقاط من أربع مباريات ويحتل المركز السابع.
أما سيراميكا كليوباترا فتوقف رصيده عند ثلاث نقاط في المركز 14.
وتقدم عبدالرحمن خالد للمقاولون العرب بتسديدة صاروخية سكنت شباك محمد بسام.
وأدرك محمد عادل التعادل في الدقيقة 66 بعدما حول الركلة الحرة التي نفذها محمد شكري برأسه في مرمى محمود أبو السعود.
وفي الدقيقة 84 نجح جوزيف أوشايا في تسجيل هدف الفوز من رأسية فشل محمد بسام في التصدي لها.
وفيما يلي جدول ترتيب الدوري المصري: