ترتيب الدوري المصري: الأهلي يقلب تأخره لفوز أمام الجيش وينفرد بالصدارة

انفرد الأهلي بصدارة الدوري المصري الممتاز لكرة القدم بعدما عدل تأخره إلى انتصار 2-1 على طلائع الجيش، اليوم الجمعة، في مباراة شهدت تدخل حكم الفيديو المساعد في أكثر من مناسبة.

وبدأت المباراة بسيطرة للأهلي دون تهديد لمرمى طلائع الجيش، الذي سجل من أول فرصة محققة له على مرمى محمد الشناوي.

إذ أرسل أحمد أيمن منصور كرة طولية خلف دفاع الأهلي لأحمد متعب الذي انفرد بمحمد الشناوي ووضعها من فوقه، لكن حكم الراية ألغى الهدف للتسلل قبل أن يحتسبه حكم الفيديو المساعد.

وبعد الهدف استمر استحواذ الأهلي السلبي لينتهي الشوط الأول بتفوق الضيوف.