الأهلي يتخطى المقاولون العرب بركلات الترجيح ويضرب موعدًا مع سموحة في نصف نهائي كأس مصر

تأهل الأهلي إلى الدور نصف النهائي لبطولة كأس مصر لكرة القدم لموسم 2021-2022 بعد فوزه بركلات الترجيح 4-3 على المقاولون العرب في دور الثمانية بعد انتهاء الوقت الأصلي بالتعادل 1-1 اليوم الأحد.

وسيلتقي الأهلي مع سموحة في نصف النهائي، بعد أن خطف فوزًا بشق الأنفس على المقاولون العرب.

وسجل كريم فؤاد هدف الأهلي في الدقيقة 68 وأدرك النيجيري جون أوكولي التعادل للمقاولون بعدها بثماني دقائق.

ولجأ الفريقان إلى ركلات الترجيح التي ابتسمت للمارد الأحمر.