الأهلي يتخطى المقاولون العرب بركلات الترجيح ويضرب موعدًا مع سموحة في نصف نهائي كأس مصر
الأهلي يكمل عقد المتأهلين لنصف نهائي كأس مصر مع بيراميدز والبنك الأهلي والزمالك
تأهل الأهلي إلى الدور نصف النهائي لبطولة كأس مصر لكرة القدم لموسم 2021-2022 بعد فوزه بركلات الترجيح 4-3 على المقاولون العرب في دور الثمانية بعد انتهاء الوقت الأصلي بالتعادل 1-1 اليوم الأحد.
وسيلتقي الأهلي مع سموحة في نصف النهائي، بعد أن خطف فوزًا بشق الأنفس على المقاولون العرب.
وسجل كريم فؤاد هدف الأهلي في الدقيقة 68 وأدرك النيجيري جون أوكولي التعادل للمقاولون بعدها بثماني دقائق.
ولجأ الفريقان إلى ركلات الترجيح التي ابتسمت للمارد الأحمر.
وتأهل بيراميدز لنصف النهائي أيضًا النهائي بعد فوزه 1-صفر على ضيفه البنك الأهلي في وقت سابق اليوم.
وسجل رمضان صبحي هدف بيراميدز في الدقيقة 16 من المباراة التي خاضها فريقه بعشرة لاعبين منذ الدقيقة 30 بعد طرد مصطفى فتحي.
وسيلتقي الزمالك وبيراميدز في المباراة الثانية من الدور نفسه.