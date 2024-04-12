NBA.. غولدن ستيت يهزم بورتلاند تريل بليزرز

وأحرز دياندر أيتون لاعب بورتلاند تريل بليزرز 25 نقطة، وسيطر على 11 كرة مرتدة، بينما أحرز زميله سكوت هندرسون 18 نقطة، ومرر 12 كرة حاسمة لزملائه، لكن الفريق خسر للمرة 13 في آخر 15 مباراة.

وفي مواجهة أخرى فاز نيو أورليانز بليكانز خارج ملعبه 135/123 على سكرامنتو كينغز، بفضل 62 نقطة من لاعبيه سي.جيه ماكولوم وزيون وليامسون بواقع 31 نقطة من كل لاعب.

وبهذا الفوز استعاد بليكانز تفوقه بفارق مباراة واحدة على فينكس صنز، في السباق على سادس وآخر مكان مضمون في الأدوار الإقصائية في القسم الغربي، قبل آخر مباراتين في الدور التمهيدي.

وكان دي آرون فوكس لاعب سكرامنتو أعلى لاعبي المباراة تسجيلا للنقاط برصيد 33 نقطة.

وفي بقية مباريات البطولة فاز شيكاغو بولز خارج ملعبه 127/105 على ديترويت بيستونز، وفاز نيويورك نيكس على مضيفه بوسطن سيلتيكس 118/109، بينما فاز يوتا جاز على ضيفه هيوستون روكتس 124-121.