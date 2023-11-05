ما قصة ورقة التعليمات التي أوصلها تشافي لإينيغو مارتينيز؟
كشفت صحيفة "موندو ديبورتيفو" تفاصيل الورقة التي أوصلها تشافي مدرب برشلونة للاعبه إينيغو مارتينيز خلال مواجهة ريال سوسيداد أمس السبت في الدوري الإسباني.
وتلقى إينيغو مارتينيز تعليمات مكتوبة من تشافي في الدقيقة الـ58 ولم يتخلص من الورقة إلا في الدقيقة الـ70.
ونقلت الصحيفة عن إينيغو مارتينيز قوله عن الورقة: "كان هناك الكثير من الأشياء المكتوبة لدرجة أنني لا أتذكر حتى ما كتب، لم أكن أعرف حتى ماذا أقول لزملائي في الفريق".
ووفقًا للصحيفة فإنه رغم تعليق إينيغو مارتينيز فإنه أخذ المهمة على محمل الجد لدرجة أنه لم يتخلص من الورقة حتى الدقيقة الـ70.
في حين قال تشافي بعد المباراة: "الورقة الصغيرة كانت بسبب مشكلة تكتيكية لأنه مع التغييرات التي أجريناها قد تكون هناك شكوك".
وذكرت "موندو ديبورتيفو" أنه من المؤكد أن تسليم التعليمات المكتوبة تم مباشرة بعد التغييرات في الدقيقة الـ58، إذ شارك بيدري وفيران توريس وخرج روبرت ليفاندوفسكي وفيرمين لوبيز في الدقيقة الـ58.
وكانت هناك تحركات تكتيكية لمواقع اللاعبين على أرض الملعب.
وبحسب الصحيفة فقد نقل إينيغو مارتينيز التعليمات للاعبي برشلونة؛ لأن الفريق لم يعانِ في نصف الساعة الأخير من المباراة، وانتهى به الأمر بالفوز 1/0 سجله رونالد أراوخو في الدقيقة الـ 90+2.
وسبق أن لعب إينيغو مارتينيز لريال سوسيداد قبل أن يغادر الفريق في 2018 إلى أتلتيك بلباو ومنه إلى برشلونة في السوق الصيفي الماضي في صفقة انتقال حر.
وإينيغو مارتينيز البالغ من العمر 32 عامًا لعب لبرشلونة 7 مباريات فقط بواقع 445 مباراة، تلقى فيها بطاقتين صفراوين.
ورفع الفوز رصيد برشلونة إلى 27 نقطة من 12 مباراة في المركز الثالث مؤقتًا، ويتقدم بنقطتين عن أتلتيكو مدريد الرابع والذي لعب 11 مباراة.
ويتصدر جيرونا جدول ترتيب الليغا برصيد 31 نقطة من 12 مباراة ويتقدم بـ3 نقاط عن ريال مدريد الذي لعب 11 مباراة.