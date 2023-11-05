ما قصة ورقة التعليمات التي أوصلها تشافي لإينيغو مارتينيز؟

ووفقًا للصحيفة فإنه رغم تعليق إينيغو مارتينيز فإنه أخذ المهمة على محمل الجد لدرجة أنه لم يتخلص من الورقة حتى الدقيقة الـ70.

في حين قال تشافي بعد المباراة: "الورقة الصغيرة كانت بسبب مشكلة تكتيكية لأنه مع التغييرات التي أجريناها قد تكون هناك شكوك".

وذكرت "موندو ديبورتيفو" أنه من المؤكد أن تسليم التعليمات المكتوبة تم مباشرة بعد التغييرات في الدقيقة الـ58، إذ شارك بيدري وفيران توريس وخرج روبرت ليفاندوفسكي وفيرمين لوبيز في الدقيقة الـ58.

وكانت هناك تحركات تكتيكية لمواقع اللاعبين على أرض الملعب.