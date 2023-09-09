ديوكوفيتش: لا أفكر في التاريخ كثيرا

يستطيع نوفاك ديوكوفيتش حصد لقبه الّـ 24 في البطولات الأربع الكبرى ومعادلة الرقم القياسي في نهائي أمريكا المفتوحة للتنس غدا الأحد، لكنه يفضل عدم التركيز على الأرقام القياسية مع استعداده لمواجهة منافسه دانييل ميدفيديف.

وتغلب ديوكوفيتش على الأمريكي بن شيلتون بثلاث مجموعات متتالية، ليمهد الطريق أمام إعادة لنهائي 2021 عندما خسر أمام الروسي ميدفيديف الذي حرم ديوكوفيتش من الجمع بين ألقاب البطولات الكبرى في عام ميلادي واحد.

وما زالت مرارة تلك الخسارة عالقة في ذهن ديوكوفيتش، وقال للصحفيين إنه لا يركز على أهمية تحقيق اللقب الـ 24 ومعادلة رقم مارغريت كورت القياسي في منافسات الفردي.