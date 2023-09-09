ديوكوفيتش: لا أفكر في التاريخ كثيرا
يستطيع نوفاك ديوكوفيتش حصد لقبه الّـ 24 في البطولات الأربع الكبرى ومعادلة الرقم القياسي في نهائي أمريكا المفتوحة للتنس غدا الأحد، لكنه يفضل عدم التركيز على الأرقام القياسية مع استعداده لمواجهة منافسه دانييل ميدفيديف.
وتغلب ديوكوفيتش على الأمريكي بن شيلتون بثلاث مجموعات متتالية، ليمهد الطريق أمام إعادة لنهائي 2021 عندما خسر أمام الروسي ميدفيديف الذي حرم ديوكوفيتش من الجمع بين ألقاب البطولات الكبرى في عام ميلادي واحد.
وما زالت مرارة تلك الخسارة عالقة في ذهن ديوكوفيتش، وقال للصحفيين إنه لا يركز على أهمية تحقيق اللقب الـ 24 ومعادلة رقم مارغريت كورت القياسي في منافسات الفردي.
وقال ديوكوفيتش: "لا أفكر في التاريخ كثيرا من هذا المنطلق، لأنني عندما فعلت ذلك في الماضي، في نهائي 2021 ربما انهرت أمام تلك الفرصة وقدمت أداء سيئا".
وأضاف "لذا لا أريد تكرار هذا مرة أخرى، وسأحاول التركيز على ما يجب فعله وأستعد فنيا لتلك المباراة".
ونال ديوكوفيتش لقبي أستراليا المفتوحة وفرنسا المفتوحة هذا العام، وأتيحت له فرصة الاحتفال بلقبه الـ 24 في ويمبلدون لكنه خسر أمام الإسباني كارلوس ألكاراز.
وكانت الجماهير تأمل في إعادة لمواجهة ألكاراز وديوكوفيتش في نيويورك، لكن حامل اللقب سقط أمام ميدفيديف في نصف النهائي.
وقال ديوكوفيتش الذي سيستعيد صدارة التصنيف العالمي عند إصداره بعد البطولة: "كنت قريبا جدا من تحقيق اللقب الـ 24 في لندن، لكني خسرت أمام لاعب أفضل".
وتابع "في كل مرة في نهائي بطولة كبرى، أكون أمام فرصة للتاريخ، وأنا أدرك ذلك وفخور به، لكن.. ليس لدي الوقت ولن أسمح لنفسي بالتفكير في هذه الأمور".