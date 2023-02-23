دوري أبطال أوروبا: لايبزيغ يتعادل مع مانشستر سيتي.. ولوكاكو يخطف فوزًا دراميًا لإنتر أمام بورتو

وكان لايبزيغ بلا أنياب في الشوط الأول لكنه تحسن كثيرا بعد الاستراحة وتفوق على منافسه الساعي إلى بلوغ دور الثمانية في دوري الأبطال للموسم السادس على التوالي.

وتعادل سيتي الآن في آخر مباراتين عقب تعادله 1-1 مع نوتنجهام فورست في الدوري الإنجليزي الممتاز يوم السبت الماضي بينما انتهت سلسلة انتصارات لايبزيغ في المسابقة عند أربع مباريات.

وستقام مباريات العودة في مانشستر في 14 مارس/ آذار المقبل.