دوري أبطال أوروبا: لايبزيغ يتعادل مع مانشستر سيتي.. ولوكاكو يخطف فوزًا دراميًا لإنتر أمام بورتو
فشل مانشستر سيتي في الحفاظ على تقدمه أمام رازن بال شبورت لايبزيغ، وسقط في فخ التعادل 1-1 سيتي في ذهاب دور الستة عشر لدوري أبطال أوروبا لكرة القدم اليوم الأربعاء.
افتتح الجزائري رياض محرز التسجيل وأحرز الهدف الأول لمانشستر سيتي إثر خطأ دفاعي في الدقيقة 27.
وأحرز يوسكو جفارديول مدافع رازن بال شبورت لايبزيج هدفا من ضربة رأس في الدقيقة 70 ليمنح فريقه التعادل
وسجل المدافع البالغ عمره 21 عاما هدف التعادل المستحق بضربة رأس قوية.
وكان لايبزيغ بلا أنياب في الشوط الأول لكنه تحسن كثيرا بعد الاستراحة وتفوق على منافسه الساعي إلى بلوغ دور الثمانية في دوري الأبطال للموسم السادس على التوالي.
وتعادل سيتي الآن في آخر مباراتين عقب تعادله 1-1 مع نوتنجهام فورست في الدوري الإنجليزي الممتاز يوم السبت الماضي بينما انتهت سلسلة انتصارات لايبزيغ في المسابقة عند أربع مباريات.
وستقام مباريات العودة في مانشستر في 14 مارس/ آذار المقبل.
هدف لوكاكو المتأخر يمنح إنتر الفوز على عشرة لاعبين من بورتو
وفي مباراة أخرى هز روميلو لوكاكو الشباك قرب النهاية ليمنح إنتر الفوز 1-صفر على عشرة لاعبين.
وتابع البديل لوكاكو كرة مرتدة من القائم داخل المرمى قبل أربع دقائق من النهاية بعد ثماني دقائق من طرد أوتافيو لاعب بورتو لحصوله على الإنذار الثاني.
ويحل إنتر ضيفا على بورتو في 14 مارس آذار المقبل.