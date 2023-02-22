الموعد والقنوات الناقلة والتشكيل المتوقع لمباراة مانشستر سيتي ضد لايبزيغ في دوري أبطال أوروبا
يحل فريق مانشستر سيتي الإنجليزي، مساء اليوم الأربعاء، ضيفًا ثقيلًا على منافسه لايبزيغ الألماني ضمن منافسات جولة الذهاب لدور الـ16 ببطولة دوري أبطال أوروبا.
ويلتقي أيضًا مساء اليوم الأربعاء إنتر ميلان الإيطالي ضيفه بورتو البرتغالي في إطار منافسات المرحلة ذاتها.
وترصد "إرم نيوز" في التقرير الآتي أبرز ملامح مباراة مانشستر سيتي ضد لايبزيغ في دوري أبطال أوروبا.
الموعد والقنوات الناقلة
تقام المباراة على ملعب "ريد بول آرينا" في ألمانيا في تمام الساعة الحادية عشرة مساء اليوم الأربعاء بتوقيت السعودية.
وتذاع المباراة عبر قناة بي إن سبورتس بريميوم 1 بصوت المعلق رؤوف خليف.
مشوار الفريقين
تأهل لايبزيغ وصيفًا للمجموعة السادسة برصيد 12 نقطة في المركز الثاني خلف ريال مدريد الإسباني بفارق نقطة واحدة.
وافتتح لايبزيغ مشوار مرحلة المجموعات بخسارة مريرة على يد شاختار الأوكراني بنتيجة 4-1 ثم خسر أمام ريال مدريد بنتيجة 2-0 قبل الانتفاضة والفوز على سيلتيك الإسكتلندي ذهابًا بنتيجة 1-3 وإيابًا بنتيجة 0-2.
وحسم لايبزيغ الفوز على ريال مدريد بنتيجة 2-3 ثم فاز على شاختار بنتيجة 0-4.
وصعد مانشستر سيتي في صدارة المجموعة السابعة برصيد 14 نقطة.
وافتتح السيتي مشواره بالفوز على إشبيلية الإسباني بنتيجة 0-4 ثم تغلب على بروسيا دورتموند الألماني بنتيجة 1-2 ثم فاز على كوبنهاغن الدنماركي بنتيجة 0-5.
وتعادل السيتي دون أهداف مع كوبنهاغن ودورتموند خارج ملعبه ثم فاز على إشبيلية بنتيجة 1-3.
وسبق أن تقابل الفريقان في مرحلة المجموعات بدوري الأبطال نسخة 2021، وفاز السيتي بنتيجة 3-6 ثم فاز لايبزيغ بنتيجة 1-2.
أسلحة لايبزيغ
يسعى لايبزيغ لتحقيق مفاجأة وحسم الفوز على السيتي كخطوة في طريق التأهل إلى ربع النهائي.
وتبدو نتائج لايبزيغ متذبذبة في الجولات الأخيرة بالدوري الألماني بعد فوزه على فولفسبورغ وقبلها التعادل مع كولن والخسارة أمام يونيون برلين، وتراجع الفريق للمركز الخامس بفارق 4 نقاط عن بايرن ميونخ المتصدر.
وقال ماركو روزه، المدير الفني لفريق لايبزيغ، في المؤتمر الصحفي قبل اللقاء، إن المواجهة ستكون صعبة بكل المقاييس ولكن إذا تكاتف الفريق ونال الدعم الجماهيري سيكون أقوى.
وأشار إلى أن إرلينغ هالاند مهاجم السيتي من أفضل اللاعبين في مركزه في العالم، وهو هداف مميز وسبق أن دربه في بروسيا دورتموند.
وتحيط الشكوك حول مشاركة الفرنسي كريستوفر نكونكو بصفة أساسية مع الفريق، ويعتمد الفريق الألماني على تشكيلة تضم حارس المرمى يانيس بلاسفيتش وأمامه يوشكو غفارديول وويلي أوربان ومحمد سيماكان ومارسيل هالستينبرج في خط الدفاع.
ويقود خط الوسط كونراد لايمر وكزافير شلاغر وإيميل فورسبيرغ مع ثلاثي خط الهجوم تيمو فيرنر ودومينيك سزوبوسزلاي وأندريه سيلفا.
أوراق مانشستر سيتي
يتطلع مانشستر سيتي لتحقيق نتيجة إيجابية في لقاء لايبزيغ وحسم الأمور مبكرًا قبل مواجهة الإياب.
وقال الإسباني بيب غوارديولا، المدير الفني لفريق مانشستر سيتي، في المؤتمر الصحفي قبل اللقاء إنه توقع مباراة صعبة منذ إجراء القرعة، مشيرًا إلى أن لايبزيغ سيلعب بكل قوة خاصة في ظل دعم جماهيره.
ويغيب عن السيتي الثنائي إيمريك لابورت وكيفين دي بروين للمرض، ويعتمد السيتي على تشكيلة تضم حارس المرمى إديرسون وأمامه الرباعي روبن دياز ومانويل أكانجي وكايل والكر وناثان آكي في خط الدفاع.
ويقود خط الوسط رودريغو وإلكاي غوندوغان وبرناردو سيلفا، بينما يقود خط الهجوم رياض محرز وجاك غيريليش وإرلينغ هالاند.
ويرى هاني رمزي، مدافع فيردر بريمن الألماني الأسبق، في حديثه لـ"إرم نيوز" أن السيتي يملك الأفضلية نظريًّا ولكن على أرض الملعب المباراة لن تكون سهلة على الإطلاق.
وأوضح أن لايبزيغ يملك عناصر تمتلك الخبرات، مثل: فيرنر وأندريه سيلفا، بخلاف اللعب وسط جماهيره وهو ما يجعل المواجهة ليست سهلة.