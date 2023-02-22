الموعد والقنوات الناقلة والتشكيل المتوقع لمباراة مانشستر سيتي ضد لايبزيغ في دوري أبطال أوروبا

يحل فريق مانشستر سيتي الإنجليزي، مساء اليوم الأربعاء، ضيفًا ثقيلًا على منافسه لايبزيغ الألماني ضمن منافسات جولة الذهاب لدور الـ16 ببطولة دوري أبطال أوروبا.

ويلتقي أيضًا مساء اليوم الأربعاء إنتر ميلان الإيطالي ضيفه بورتو البرتغالي في إطار منافسات المرحلة ذاتها.

وترصد "إرم نيوز" في التقرير الآتي أبرز ملامح مباراة مانشستر سيتي ضد لايبزيغ في دوري أبطال أوروبا.

الموعد والقنوات الناقلة

تقام المباراة على ملعب "ريد بول آرينا" في ألمانيا في تمام الساعة الحادية عشرة مساء اليوم الأربعاء بتوقيت السعودية.

وتذاع المباراة عبر قناة بي إن سبورتس بريميوم 1 بصوت المعلق رؤوف خليف.