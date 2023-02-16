قد يكون أكبر صفقة في تاريخ الرياضة.. عرض سعودي ضخم لشراء مانشستر يونايتد

وأعلنت شبكة "بلومبرغ"، يوم الاثنين الماضي، أن مستثمرين قطريين يستعدون لتقديم عرض لشراء مانشستر يونايتد، حيث يستعد كونسورتيوم قطري لتقديم عرض مبدئي للنادي مطلع الأسبوع المقبل، وأن مسؤولي جهاز قطر للاستثمار يعكفون على المساعدة في إعداد العرض.

كما تقدمت شركة إنيوس المملوكة لراتكليف بعرض لشراء يونايتد الشهر الماضي بعد إعلان عائلة غليزر مالكة النادي في نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي أنها تدرس الخيارات المتاحة، منها البيع أو استثمارات جديدة.

وكانت صحيفة "ديلي ميل" قد ذكرت في وقت سابق هذا الشهر أن مستثمرين قطريين يخططون للتقدم بعرض ضخم للاستحواذ على مانشستر يونايتد، وذلك بعيدا عن صندوق قطر السيادي.

ولا يسمح الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (اليويفا) لأي ناد يشارك في مسابقاته "بالاحتفاظ أو التعامل بشكل مباشر أو غير مباشر في الأوراق المالية أو الأسهم الخاصة بأي ناد آخر".

وكان آخر لقب لمانشستر يونايتد في 2017 عندما نال لقبي الدوري الأوروبي وكأس رابطة الأندية الإنجليزية المحترفة.

ويحتل يونايتد، بقيادة المدرب إريك تن هاج، المركز الثالث في الدوري برصيد 46 نقطة من 23 مباراة، بفارق خمس نقاط خلف المتصدرين مانشستر سيتي حامل اللقب وآرسنال.