قد يكون أكبر صفقة في تاريخ الرياضة.. عرض سعودي ضخم لشراء مانشستر يونايتد
دخلت المملكة العربية السعودية سباق شراء مانشستر يونايتد، وقد تم طرح العطاءات بالفعل من قبل مستثمرين محتملين آخرين قبل الموعد النهائي لتقديم العطاءات، يوم الجمعة، وفقا لصحيفة "تليغراف" البريطانية.
وقالت الصحيفة إن مجموعات خاصة متعددة في الرياض أجرت استفسارات رسمية ويبدو أنها مستعدة لمنافسة قطر والسير جيم راتكليف، فيما يمكن أن يكون أكبر صفقة في تاريخ الرياضة بشراء مانشستر يونايتد.
وتسلمت عائلة غليرز المالك للنادي الإنجليزي العروض التفصيلية لشراء النادي، لكن العائلة تحتفظ بخياراتها مفتوحة حيث يتم تلقي عروض الاستحواذ المباشر مساء الجمعة. كما هو الحال، من المرجح أن يتماشى البيع المباشر مع الآمال في إتمام الصفقة بحلول نهاية أبريل/نيسان المقبل.
وأعلنت شبكة "بلومبرغ"، يوم الاثنين الماضي، أن مستثمرين قطريين يستعدون لتقديم عرض لشراء مانشستر يونايتد، حيث يستعد كونسورتيوم قطري لتقديم عرض مبدئي للنادي مطلع الأسبوع المقبل، وأن مسؤولي جهاز قطر للاستثمار يعكفون على المساعدة في إعداد العرض.
كما تقدمت شركة إنيوس المملوكة لراتكليف بعرض لشراء يونايتد الشهر الماضي بعد إعلان عائلة غليزر مالكة النادي في نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي أنها تدرس الخيارات المتاحة، منها البيع أو استثمارات جديدة.
وكانت صحيفة "ديلي ميل" قد ذكرت في وقت سابق هذا الشهر أن مستثمرين قطريين يخططون للتقدم بعرض ضخم للاستحواذ على مانشستر يونايتد، وذلك بعيدا عن صندوق قطر السيادي.
ولا يسمح الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (اليويفا) لأي ناد يشارك في مسابقاته "بالاحتفاظ أو التعامل بشكل مباشر أو غير مباشر في الأوراق المالية أو الأسهم الخاصة بأي ناد آخر".
وكان آخر لقب لمانشستر يونايتد في 2017 عندما نال لقبي الدوري الأوروبي وكأس رابطة الأندية الإنجليزية المحترفة.
ويحتل يونايتد، بقيادة المدرب إريك تن هاج، المركز الثالث في الدوري برصيد 46 نقطة من 23 مباراة، بفارق خمس نقاط خلف المتصدرين مانشستر سيتي حامل اللقب وآرسنال.