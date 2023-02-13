ديلي ميل: إيلون ماسك مهتم بشراء مانشستر يونايتد مقابل 4.5 مليار جنيه إسترليني

قالت صحيفة "ديلي ميل" إن الملياردير إيلون ماسك يحب المال والجنون، كما أنه يحب مانشستر يونايتد، وإنه واحد من عدد قليل ممن لديهم القدرة على شراء النادي.

ووفقًا للصحيفة يُعتقد أن الملياردير التكنولوجي يراقب وضع مانشستر يونايتد عن كثب، ويتساءل عما إذا كانت هناك فرصة في أولد ترافورد لا ينبغي أن يفوتها.

وفي حين أن شركاء "تويتر" و"تسلا" و"سبي إكس" لم يعلقوا على أي اهتمام محتمل، فإن المصادر القريبة من الصفقة تدرك اهتمام ماسك الذي يحتل المرتبة الثانية في قائمة فوربس كأغنى أغنياء العالم.

وغرد ماسك قبل مدة بأنه سيشتري يونايتد قبل أن يقول لاحقًا إنها كانت مزحة.

وأضاف: "مع ذلك، لو كان أي فريق، سيكون مانشستر يونايتد. لقد كان فريقي المفضل خلال طفولتي".