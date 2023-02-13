ديلي ميل: إيلون ماسك مهتم بشراء مانشستر يونايتد مقابل 4.5 مليار جنيه إسترليني
قالت صحيفة "ديلي ميل" إن الملياردير إيلون ماسك يحب المال والجنون، كما أنه يحب مانشستر يونايتد، وإنه واحد من عدد قليل ممن لديهم القدرة على شراء النادي.
ووفقًا للصحيفة يُعتقد أن الملياردير التكنولوجي يراقب وضع مانشستر يونايتد عن كثب، ويتساءل عما إذا كانت هناك فرصة في أولد ترافورد لا ينبغي أن يفوتها.
وفي حين أن شركاء "تويتر" و"تسلا" و"سبي إكس" لم يعلقوا على أي اهتمام محتمل، فإن المصادر القريبة من الصفقة تدرك اهتمام ماسك الذي يحتل المرتبة الثانية في قائمة فوربس كأغنى أغنياء العالم.
وغرد ماسك قبل مدة بأنه سيشتري يونايتد قبل أن يقول لاحقًا إنها كانت مزحة.
وأضاف: "مع ذلك، لو كان أي فريق، سيكون مانشستر يونايتد. لقد كان فريقي المفضل خلال طفولتي".
ووُلِد ماسك في جنوب أفريقيا وظل هناك حتى سن 18 عامًا.
وفي الشهر الماضي، وفقا لموسوعة غينيس للأرقام القياسية، حطم ماسك الرقم القياسي العالمي لأكبر خسارة في الثروة الشخصية في التاريخ، مع انخفاض تقريبي يقدر بـ150 مليار جنيه إسترليني منذ نوفمبر.
وتم إرجاع ذلك إلى حد كبير إلى الأداء الضعيف لشركة "تسلا".
ومع بحث جليزر عن حوالي 6 مليارات جنيه إسترليني، والبعض يقدر قيمة النادي بحوالي 4.5 مليار جنيه إسترليني، فإن سعر مانشستر يونايتد - وملياري جنيه إسترليني إضافية لإعادة تطوير أو بناء أولد ترافورد جديد سيكون في متناول اليد.
وأي شيء أكثر من 3.76 مليار جنيه إسترليني (صفقة شراء نادي "دنفر برونكو" من اتحاد كرة القدم الأميركي) سيجعل مانشستر يونايتد أغلى فريق رياضي في العالم.
ومن المتوقع أن يكون هناك أربعة متنافسين آخرين، وأحد هؤلاء هو أغنى رجل في بريطانيا، وهو السير جيم راتكليف.
وأعلن مشجع مانشستر يونايتد ورئيس شركة "إينيوس" بالفعل عن نواياه.
وتم تقدير ثروة راتكليف بـ21 مليار جنيه إسترليني في العام 2018 واستمرت مصالحه في الأداء الجيد.
والاهتمام الآخر يأتي من الولايات المتحدة وآسيا.
وقالت بلومبرغ اليوم الاثنين نقلا عن مصادر على دراية بالأمر إن مستثمرين قطريين يستعدون لتقديم عرض لشراء مانشستر يونايتد.
وأضافت بلومبرغ نقلا عن المصادر التي لم تسمها أن الكونسورتيوم القطري يستعد لتقديم عرض مبدئي للنادي بنهاية الأسبوع وأن مسؤولي جهاز قطر للاستثمار يعكفون على المساعدة في إعداد العرض.
وفي آخر إحصاء، قُدرت ثروة ماسك بـ157 مليار جنيه إسترليني، وقالت "ديلي ميل" إن "جيوبه عميقة بما فيه الكفاية ولديه بالتأكيد النفوذ".
وعلى موقع تويتر يتابع مانشستر يونايتد أكثر من 34 مليون متابع، في حين يملك ماسك أكثر من 128 مليون متابع.
ويحتل مانشستر يونايتد المركز الثالث في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي وحصد 46 نقطة من 23 مباراة ويتأخر بـ5 نقاط عن المتصدر آرسنال الذي لعب 21 مباراة.
ومن المقرر أن يلعب مانشستر يونايتد مع برشلونة، يوم الخميس، في ذهاب دور خروج المغلوب في الدوري الأوروبي قبل مواجهة ليستر سيتي في الدوري الإنجليزي قبل استضافة برشلونة في الإياب.