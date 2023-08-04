غوارديولا: جفارديول يخضع للفحص الطبي قبل انتقاله لمانشستر سيتي

وذكرت وسائل إعلام أن بايرن ميونخ مهتم بالتعاقد مع المدافع الإنجليزي ووكر الذي يتبقى عام واحد في عقده مع مانشستر سيتي، بينما وضعت لاعب الوسط البرتغالي سيلفا على رادار برشلونة بطل إسبانيا.

وقال غوارديولا قبل مواجهة آرسنال في كأس الدرع الخيرية يوم الأحد: "كايل وبرناردو، ماذا عساي أن أقول؟ إنهما مهمان جدا بالنسبة لنا. نريدهما، لذا سنبذل كل ما في وسعنا للحفاظ عليهما، نريد أن يستمر سيلفا لأنه يريد البقاء".

وقال إن موقف هذين اللاعبين "صعب، لقد فقدنا بالفعل لاعبين رائعين اثنين (إلكاي غوندوغان ورياض محرز). سجلا أهدافا في مباريات كبرى".

وأتم المدرب الإسباني: "خسارة كايل وبرناردو ستكون صعبة جدا. سنبذل كل ما في وسعنا لإبقائهما".

ويواجه مانشستر سيتي منافسه آرسنال، يوم الأحد، في كأس الدرع الخيرية على ملعب ويمبلي.

ويعود آخر فوز لآرسنال على مانشستر سيتي إلى أكتوبر 2020، عندما فاز الغانرز في نصف نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي.

ومنذ ذلك الحين، تواجه الفريقان 8 مرات، فاز مانشستر سيتي فيها جميعًا مسجلًا 21 هدفًا، في حين سجل لاعبو آرسنال 4 أهداف.

وبعد مواجهة آرسنال في كأس الدرع الخيرية، يستهل مانشستر سيتي حملة الدفاع عن البريميرليغ بمواجهة بيرنلي، الذي يدربه فينسنت كومباني لاعب مانشستر سيتي السابق.