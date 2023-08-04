عملية برناردو سيلفا: اللاعب البرتغالي أولوية برشلونة "المطلقة"
بدأ نادي برشلونة الإسباني في تسريع وتيرة المفاوضات مع البرتغالي الدولي برناردو سيلفا مهاجم مانشستر سيتي الإنجليزي، لارتداء قميص الفريق الكتالوني هذا الصيف، تعويضًا لرحيل الفرنسي عثمان ديمبلي.
باريس سان جيرمان وبرشلونة اتفقا بشكل كامل على صفقة الجناح الفرنسي عثمان ديمبلي، ومن المتوقع الإعلان الرسمي عن الصفقة خلال ساعات.
ونشرت صحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية تقريرًا قالت فيه، إن التعاقد مع برناردو سيلفا هو الأولوية المطلقة لبرشلونة الذي يبحث عن "صيغة جيدة" لإقناع السيتي.
وأكدت الصحيفة، أن اللاعب مازال يرغب في ارتداء ملابس برشلونة، ويأمل أن يفتح غوارديولا الباب أمامه إذا وصل عرض جيد كما وعد.
ووفقًا للصحيفة فإن لاعب خط الوسط البرتغالي هو "أمنية تشافي العظيمة"، ووضع خوان لابورتا رئيس النادي خطته بالفعل للتعاقد مع اللاعب، حتى وإن أثر بشكل أو بآخر على ميزانية الفريق المطلوبة لباقي الصفقات.
ونقلت الصحيفة عن مصادر، بأن برشلونة يبحث عن صيغة لإقناع مانشستر سيتي الذي مازال متمسكًا بلاعبه البرتغالي.
سيكون برناردو سيلفا سعيدًا بالانضمام إلى برشلونة ومستعد للتنازل عن مستحقاته مع السيتي حتى يفتح النادي الإنجليزي الباب أمامه.
لن يكون الأمر سهلًا، لكن برشلونة ولاعب كرة القدم البرتغالي واثقان من أن بيب غوارديولا سيفي بوعده، وعد المدرب الإسباني لاعبه بأنه سيسمح له بالرحيل طالما وصل عرض قوي.
وانتقل برناردو سيلفا من موناكو لمانشستر سيتي في 2017 مقابل 50 مليون يورو، وهو يرتبط بعقد مع النادي الإنجليزي حتى يونيو 2025.
وبحسب موقع "transfermarkt" فإن برناردو سيلفا لعب 306 مباريات مع مانشستر سيتي سجل فيها 55 هدفًا وصنع 59.
وعلى مستوى الألقاب نال سيلفا مع مانشستر سيتي لقبًا في دوري أبطال أوروبا و5 في الدوري الإنجليزي الممتاز، ولقبين في كأس الاتحاد الإنجليزي، و4 ألقاب في كأس رابطة المحترفين الإنجليزية، ولقبين في كأس الدرع الخيرية.