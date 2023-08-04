عملية برناردو سيلفا: اللاعب البرتغالي أولوية برشلونة "المطلقة"

باريس سان جيرمان وبرشلونة اتفقا بشكل كامل على صفقة الجناح الفرنسي عثمان ديمبلي، ومن المتوقع الإعلان الرسمي عن الصفقة خلال ساعات.

ونشرت صحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية تقريرًا قالت فيه، إن التعاقد مع برناردو سيلفا هو الأولوية المطلقة لبرشلونة الذي يبحث عن "صيغة جيدة" لإقناع السيتي.

وأكدت الصحيفة، أن اللاعب مازال يرغب في ارتداء ملابس برشلونة، ويأمل أن يفتح غوارديولا الباب أمامه إذا وصل عرض جيد كما وعد.

ووفقًا للصحيفة فإن لاعب خط الوسط البرتغالي هو "أمنية تشافي العظيمة"، ووضع خوان لابورتا رئيس النادي خطته بالفعل للتعاقد مع اللاعب، حتى وإن أثر بشكل أو بآخر على ميزانية الفريق المطلوبة لباقي الصفقات.

ونقلت الصحيفة عن مصادر، بأن برشلونة يبحث عن صيغة لإقناع مانشستر سيتي الذي مازال متمسكًا بلاعبه البرتغالي.

سيكون برناردو سيلفا سعيدًا بالانضمام إلى برشلونة ومستعد للتنازل عن مستحقاته مع السيتي حتى يفتح النادي الإنجليزي الباب أمامه.

لن يكون الأمر سهلًا، لكن برشلونة ولاعب كرة القدم البرتغالي واثقان من أن بيب غوارديولا سيفي بوعده، وعد المدرب الإسباني لاعبه بأنه سيسمح له بالرحيل طالما وصل عرض قوي.