رغم غضب مشجعيه.. ليفربول يرفع سعر التذاكر الموسمية

ولن يرتفع سعر تذاكر صغار السن أو سعر التذاكر المعروضة للبيع المحلي، وستبقى عند تسعة جنيهات إسترلينية (11 دولارا)، وأكد النادي أن الزيادة في سعر التذكرة الموسمية الواحدة لن تتخطى 17 جنيها إسترلينيا.

وقال ليفربول في بيان رسمي، اليوم الثلاثاء: "الزيادة نتيجة لارتفاع التكاليف في جميع أنحاء النادي. خلال الخمس سنوات الماضية زادت تكاليف التشغيل السنوية لملعب أنفيلد بنسبة 40 بالمئة، وارتفعت تكاليف المرافق بنسبة 100 بالمئة هذا الموسم".

ووصف مجلس مشجعي ليفربول زيادة الأسعار بأنها "قاسية وغير عادلة وغير معقولة" وسط أزمة تكلفة المعيشة في بريطانيا؛ حيث لا يزال التضخم السنوي مرتفعا عن نسبة 10 بالمئة.

وقال مجلس مشجعي النادي: "تأتي هذه الزيادة أيضا في وقت يحصل فيه النادي على عائد قياسي وزيادة في الدخل ونجاح كبير للفريق على أرض الملعب".

وأضاف المجلس أنه اقترح حلولا بديلة مثل إبرام عقود رعاية، وبيع حق تسمية المدرجات للحصول على إيرادات تعادل زيادة الأسعار بنسبة اثنين بالمئة.