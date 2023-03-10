فيرمينو يعرض نفسه على برشلونة حال رحيله عن ليفربول

ووفقًا لنفس المعلومات، أبلغ المهاجم البرازيلي بالفعل هذا الأمر شخصيًا إلى المدير الفني الألماني يورغن كلوب وأبلغ النادي برحيله الصيف المقبل.

وأكد المدرب الألماني يوم الجمعة في مؤتمر صحفي نية المهاجم قائلا: "قراره فاجأني قليلاً، لكنني أحترمه".

وقد ذكرت صحيفة "موندو ديبورتيفو" الكتالونية أن فيرمينو عرض نفسه على برشلونة، إذ يعلم أن النادي الكتالوني يبحث عن مهاجمين وأن ظروفه المالية ليست بحالة جيدة، لكنها تناسب فيرمينو تماما، لذلك فهو يدرك أن التعاقد معه مجانا قد يكون مثيرًا للاهتمام للغاية بالنسبة لبرشلونة.

ويعتقد فيرمينو أن ظروفه تتناسب تمامًا مع أسلوب المدير الفني تشافي هيرنانديز وقبل أن يبدأ المرحلة الأخيرة من مسيرته، فإنه يحب أن يكون قادرا على اللعب في الدوري الإسباني.

وينتظر برشلونة قرارات الليغا بشأن اللعب المالي النظيف، وما إذا كانت رابطة الدوري ستسمح لهم بتسجيل لاعبين جدد، حيث تولي الإدارة برشلونة اهتماما خاصا للاعبين المتميزين الذين انتهت عقودهم، كما حدث العام الماضي مع أندرياس كريستنسن القادم من تشيلسي وفرانك كيسي القادم من ميلان.