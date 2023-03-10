فيرمينو يعرض نفسه على برشلونة حال رحيله عن ليفربول
ينتهي عقد البرازيلي روبرتو فيرمينو (31 عامًا) مع ليفربول في 30 يونيو/حزيران المقبل، وقد أبلغ إدارة ليفربول بالفعل بعدم رغبته في البقاء، وفقا لشبكة "سكاي سبورتس".
ووفقًا لنفس المعلومات، أبلغ المهاجم البرازيلي بالفعل هذا الأمر شخصيًا إلى المدير الفني الألماني يورغن كلوب وأبلغ النادي برحيله الصيف المقبل.
وأكد المدرب الألماني يوم الجمعة في مؤتمر صحفي نية المهاجم قائلا: "قراره فاجأني قليلاً، لكنني أحترمه".
وقد ذكرت صحيفة "موندو ديبورتيفو" الكتالونية أن فيرمينو عرض نفسه على برشلونة، إذ يعلم أن النادي الكتالوني يبحث عن مهاجمين وأن ظروفه المالية ليست بحالة جيدة، لكنها تناسب فيرمينو تماما، لذلك فهو يدرك أن التعاقد معه مجانا قد يكون مثيرًا للاهتمام للغاية بالنسبة لبرشلونة.
ويعتقد فيرمينو أن ظروفه تتناسب تمامًا مع أسلوب المدير الفني تشافي هيرنانديز وقبل أن يبدأ المرحلة الأخيرة من مسيرته، فإنه يحب أن يكون قادرا على اللعب في الدوري الإسباني.
وينتظر برشلونة قرارات الليغا بشأن اللعب المالي النظيف، وما إذا كانت رابطة الدوري ستسمح لهم بتسجيل لاعبين جدد، حيث تولي الإدارة برشلونة اهتماما خاصا للاعبين المتميزين الذين انتهت عقودهم، كما حدث العام الماضي مع أندرياس كريستنسن القادم من تشيلسي وفرانك كيسي القادم من ميلان.
وانضم فيرمينو إلى ليفربول في عام 2015 قادما من هوفنهايم الألماني وأصبح أسطورة في ملعب أنفيلد.
وكان فيرمينو يتمتع بموسم جيد قبل كأس العالم، حيث سجل تسعة أهداف وكان مستواه رائعا لدرجة أن كلوب تساءل عن سبب عدم انضمامه لتشكيلة منتخب بلاده في مونديال قطر.
ومنذ ذلك الحين شارك فيرمينو كبديل، وعانى من مشكلة مستمرة في ربلة الساق ما أدى إلى قيام كلوب بتشكيل هجوم جديد مكون من الهولندي كودي جاكبو وداروين نونيز أو ديوغو جوتا ومحمد صلاح.
وفي الموسم الماضي شارك في 35 مباراة في جميع المسابقات حيث أصيب بسلسلة من الإصابات أبعدته عن الملاعب لأسابيع وشهور في كل مرة.
ولم يبدأ أي مباراة مع النادي الإنجليزي منذ 11 نوفمبر/تشرين الثاني من العام الماضي عندما فاز الفريق 3-1 على ساوثامبتون في مباراة هز خلالها الشباك.