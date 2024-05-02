الأهلي السعودي يخطط لضم نجم كبير من بايرن ميونخ

وأضافت المصادر ذاتها أن كيميتش (29 عامًا) يعتبر أولوية بالنسبة للنادي الأهلي هذا الصيف، وذلك بناء على طلب المدرب ماتياس يايسله.

ويعتبر المدرب يايسله أن مواطنه كيميتش هو اللاعب الذي يحتاج إليه الأهلي بشدة في المرحلة القادمة، لكن إدارة النادي الأهلي ستكون مجبرة على قبول الشروط المالية للاعب أو لناديه بايرن ميونخ.

ويعد كيميتش واحدة من الركائز الأساسية في بايرن ميونخ خلال الموسم الحالي، إذ خاض 41 مباراة في كل المسابقات من بينها 25 مباراة في الدوري الألماني، و11 لقاء في دوري أبطال أوروبا، المسابقة التي ينافس بايرن على الفوز بها.

ويحتل الأهلي المركز الثالث في ترتيب دوري روشن للمحترفين، برصيد 52 نقطة، بفارق 28 نقطة عن الهلال المتصدر.