مانشستر سيتي يحقق رقما قياسيا إنجليزيًا غير مسبوق

حقق مانشستر سيتي إنجازا إنجليزيا غير مسبوق بعد فوزه بكأس العالم للأندية.

وسجل مانشستر سيتي هدفين في كل شوط، ليكتسح منافسه فلومينينسي البرازيلي 4/0 في نهائي كأس العالم للأندية أمس الجمعة على ملعب الجوهرة المشعة.

وبات مانشستر سيتي أول فريق إنجليزي يفوز بخمس بطولات في عام واحد، وهي: الدوري الإنجليزي الممتاز، وكأس الاتحاد الإنجليزي، ودوري أبطال أوروبا، وكأس السوبر الأوروبي، وكأس العالم للأندية.