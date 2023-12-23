مانشستر سيتي يحقق رقما قياسيا إنجليزيًا غير مسبوق
حقق مانشستر سيتي إنجازا إنجليزيا غير مسبوق بعد فوزه بكأس العالم للأندية.
وسجل مانشستر سيتي هدفين في كل شوط، ليكتسح منافسه فلومينينسي البرازيلي 4/0 في نهائي كأس العالم للأندية أمس الجمعة على ملعب الجوهرة المشعة.
وبات مانشستر سيتي أول فريق إنجليزي يفوز بخمس بطولات في عام واحد، وهي: الدوري الإنجليزي الممتاز، وكأس الاتحاد الإنجليزي، ودوري أبطال أوروبا، وكأس السوبر الأوروبي، وكأس العالم للأندية.
وفشل مانشستر سيتي فقط في التتويج بكأس رابطة المحترفين الإنجليزية، التي نجح مانشستر يونايتد في الفوز بها.
وهذا اللقب الأول لمانشستر سيتي في كأس العالم للأندية، وريال مدريد أكثر فريق تتويجا باللقب برصيد 5 ألقاب.
وبفوز مانشستر سيتي بكأس العالم، للأندية تكون الأندية الأوروبية قد نجحت في الفوز بمونديال الأندية 16 مرة، مقابل 4 مرات لأندية أمريكا الجنوبية.
في حين أصبح بيب غوارديولا مدرب مانشستر سيتي أول مدرب يتوج بكأس العالم للأندية مع 3 فرق مختلفة، وفقا لشبكة "أوبتا" للإحصائيات.
ونال غوارديولا اللقب مع برشلونة (مرتين) وبايرن ميونخ ومانشستر سيتي.
وأصبح غوارديولا أكثر مدرب فوزا بكأس العالم للأندية بواقع 4 مرات أعوام 2009، و2011، و2013، و2023، ليتجاوز كارلو أنشيلوتي الذي نال اللقب 3 مرات.
وقالت شبكة "سكواكا" فإن الإسباني رودي لاعب وسط مانشستر سيتي حافظ على سلسلة اللا خسارة الخاصة به خلال آخر 47 مباراة خاضها مع الفريق في مختلف المسابقات.
وتخلل هذه السلسلة تتويج رودي مع مانشستر سيتي بـ5 ألقاب، وفاز في 37 مباراة، وتعادل 10 مرات.