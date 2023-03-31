اتهامات لكورتوا بالتهرب من منتخب بلجيكا من أجل ريال مدريد
تعرض تيبو كورتوا حارس مرمى ريال مدريد لهجوم شديد من الصحافة البلجيكية، بعد اتهامه بالهروب من مباريات منتخب بلاه من أجل اللعب مع ريال مدريد.
وغادر كورتوا معسكر المنتخب البلجيكي وعاد إلى مدريد بعد مباراة بلجيكا بتصفيات بطولة أوروبا 2024 ضد السويد.
وشارك كورتوا في مباراته 101 مع المنتخب خلال الفوز 3-صفر على السويد في ستوكهولم، في مستهل تصفيات بطولة أوروبا 2024، في أول اختبار للمدرب الجديد دومينيكو تيديسكو.
ونشرت شبكة "ريليفو" الإسبانية أن كورتوا مستاء من اتهامات الصحافة البلجيكية، والتي تشير فيها إلى عدم التزامه مع المنتخب بسبب مغادرته المعسكر بعد مباراة بلجيكا والسويد.
وكان المنتخب البلجيكي قد أعلن مغادرة كورتوا معسكر المنتخب والعودة إلى مدريد، كإجراء احترازي بسبب الإصابة.
واتهمت عدد من الصحف البلجيكية تيبو كورتوا بالهروب من معسكر المنتخب، وأبدت وسائل إعلام استياءها من تصرف حارس مرمى ريال مدريد.
وأشارت الشبكة الإسبانية إلى أن تيبو كورتوا سئم من انتقادات الصحافة البلجيكية، وأكد أنها مجرد ادعاءات خاصة وأنه اتفق بالفعل مع الاتحاد على الرحيل قبل المباراة الودية ضد ألمانيا بسبب الانزعاج الذي كان يعاني منه.
وخاض كورتوا 32 مباراة مع ريال مدريد هذا الموسم، وينتظر الفريق مباريات بالدوري الإسباني وكأس ملك إسبانيا ودوري أبطال أوروبا.
وسيحصل كون كاستيلس، حارس فولفسبورغ الألماني، البالغ عمره 30 عاما، على فرصة المشاركة للمرة الخامسة مع المنتخب.