اتهامات لكورتوا بالتهرب من منتخب بلجيكا من أجل ريال مدريد

وغادر كورتوا معسكر المنتخب البلجيكي وعاد إلى مدريد بعد مباراة بلجيكا بتصفيات بطولة أوروبا 2024 ضد السويد.

وشارك كورتوا في مباراته 101 مع المنتخب خلال الفوز 3-صفر على السويد في ستوكهولم، في مستهل تصفيات بطولة أوروبا 2024، في أول اختبار للمدرب الجديد دومينيكو تيديسكو.

ونشرت شبكة "ريليفو" الإسبانية أن كورتوا مستاء من اتهامات الصحافة البلجيكية، والتي تشير فيها إلى عدم التزامه مع المنتخب بسبب مغادرته المعسكر بعد مباراة بلجيكا والسويد.

وكان المنتخب البلجيكي قد أعلن مغادرة كورتوا معسكر المنتخب والعودة إلى مدريد، كإجراء احترازي بسبب الإصابة.

واتهمت عدد من الصحف البلجيكية تيبو كورتوا بالهروب من معسكر المنتخب، وأبدت وسائل إعلام استياءها من تصرف حارس مرمى ريال مدريد.