جدول ريال مدريد المزدحم يجبر كورتوا على الغياب عن بلجيكا
قال الاتحاد البلجيكي لكرة القدم إنه سمح لحارس المرمى تيبو كورتوا بعدم المشاركة في مباراة ودية أمام ألمانيا في كولن، يوم الثلاثاء؛ بسبب الجدول المزدحم لفريقه ريال مدريد.
وشارك كورتوا في مباراته 101 مع المنتخب خلال الفوز 3-صفر على السويد في ستوكهولم، أمس الجمعة، في مستهل تصفيات بطولة أوروبا 2024، في أول اختبار للمدرب الجديد دومينيكو تيديسكو.
وخاض كورتوا 32 مباراة مع ريال مدريد هذا الموسم، وينتظر الفريق مباريات بالدوري الإسباني وكأس ملك إسبانيا ودوري أبطال أوروبا.
وسيحصل كون كاستيلس، حارس فولفسبورغ الألماني، البالغ عمره 30 عاما، على فرصة المشاركة للمرة الخامسة مع المنتخب.
وبعد فترة التوقف الدولي، سيخوض ريال مدريد في شهر أبريل المزدحم تسع مباريات في الليغا، ودوري الأبطال وكأس الملك، إذ سيلعب الفريق 6 مباريات في المسابقة المحلية، ودور ربع نهائي دوري الأبطال ضد تشيلسي، وإياب نصف نهائي الكأس ضد برشلونة، حيث ستُقام خمس مباريات في سانتياغو برنابيو وأربع خارج الديار.
ويلعب ريال مدريد ضد برشلونة في كأس ملك إسبانيا، الأربعاء 5 أبريل، فيما يواجه تشيلسي في ربع نهائي دوري أبطال أوروبا الأربعاء 12 أبريل، والثلاثاء 18 أبريل.
ويحتل الميرنغي المركز الثاني بجدول ترتيب الدوري الإسباني برصيد 56 نقطة، خلف برشلونة المتصدر برصيد 68 نقطة، ووقع في مواجهة تشيلسي في الدور ربع النهائي من بطولة دوري أبطال أوروبا، وذلك بعدما تخطى عقبة ليفربول في دور الستة عشر.