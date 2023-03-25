زيدان يتصدر قائمة المرشحين لتدريب ريال مدريد

ووفقا للصحيفة يبقى الفرنسي زين الدين زيدان، أسطورة الفريق لاعبا ومدربا، هو المفضل لدى الرئيس بيريز بعد نجاحه سابقا في قيادة الفريق في المرة الأولى ما بين 2016 و2018 حيث توج بثلاثية تاريخية على التوالي في دوري أبطال أوروبا، وفي المرة الثانية ما بين 2019 و2021 وتوج بلقب الدوري الإسباني، وفي المجموع توج بـ11 لقبا خلال فترته كمدرب.

ورغم أن الأسطورة الفرنسي خرج من الفريق بعد فترته الثانية بخلاف مع الإدارة بسبب غياب الدعم ورفض بعض طلباته الخاصة بالتعاقدات، فإن فلورنتينو بيريز يحب زين الدين زيدان ويفضله على بقية المرشحين.

وتضم القائمة أيضا الألماني جوليان ناغلزمان الذي أقيل من تدريب بايرن ميونخ وكان على طاولة ريال مدريد في صيف 2018 بعد استقالة زين الدين زيدان وقبل التعاقد مع جولين لوبتيغي لكنه رفض بدعوى قلة الخبرة.