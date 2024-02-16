موقف محمد صلاح من المشاركة في مباراة ليفربول وبرنتفورد

أما ألكسندر-أرنولد، فقد تعرض لانتكاسة في إصابته في الركبة خلال فوز ليفربول 3-1 على بيرنلي، السبت الماضي.

وذكرت وسائل إعلام بريطانية أن ألكسندر-أرنولد (25 عاما) سيغيب أيضا عن المباراة أمام تشيلسي في نهائي كأس رابطة الأندية الإنجليزية المحترفة في وقت لاحق من فبراير/ شباط الجاري.

ورفض المدرب الألماني التقارير التي تحدثت عن التسرع في عودة ألكسندر-أرنولد للملاعب بعد إصابته.

وقال كلوب عن ذلك: "وصلتني أنباء عن نقاش يفيد بأننا ربما أجبرنا ترينت على العودة بعد التعرض لانتكاستين. لا أحد يريد ذلك ولا أحد يفعل ذلك... طالما أنا هنا، لن نجبر أحدا على العودة ولا نفعل هذا أبدا".

وأضاف: "بالنسبة لترينت، قد يستمر غيابه لأسبوع آخر أو أسبوعين أكثر من ذلك؛ لذلك فالأمر ليس كبيرا".

وتابع: "أود أن أقول إنني لست متأكدا من أن دوم لديه فرصة في المشاركة بالنهائي، ولكن ربما. وترينت سيعود بعدها".